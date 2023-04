La concejal Malvina Gareca, candidata a renovar su banca, dialogó con Radio CNN Salta y brindó detalles del trabajo que viene realizando desde el Concejo y qué propuestas tiene en el marco de la campaña electoral.

“Me sorprende que digan que seamos el peor Concejo porque buscamos siempre el diálogo, tuve la posibilidad de trabajar con varios de los funcionarios. Desde el Concejo siempre hubo apertura, varias veces nos pasó que ellos no se presentaron cuando los citamos para hablar de determinados temas”, dijo en relación a las disputas con el Ejecutivo Municipal.

Gareca analizó que las críticas hacia la gestión de los concejales se tratan de “un discurso que se acrecienta en campaña, pero nosotros siempre tuvimos la apertura y no siempre recibimos las respuestas”.

La concejal agregó que “estar cerca de la gente es una decisión que la toma cada persona, están los que aparecen en las elecciones y está el que trabaja durante todo el año. Yo elijo trabajar durante todo el año”.

Sobre el trabajo que viene realizando como concejala, Gareca destacó que puedo trabajar y afianzar un trabajo en relación a las mujeres, buscando ordenanzas que las protejan y las incluyan. “Aprobamos un cupo mínimo para mujeres en el sector de la construcción para que cuando se abran las licitaciones se contemple que las empresas tengan este cupo”, dijo.

Actualmente encabeza la comisión de Discapacidad. “Es una comisión nueva, la propuse para que sea una comisión permanente. No tenemos una ciudad pensada desde una mirada inclusiva. Es momento que empecemos a poner estos temas sobre la mesa y planificar desde esa mirada”.

Respecto al manejo de los recursos del municipio, la edil consideró que “hay obras que eran necesarias como un puente, pero hay otro tipo de obras como la refacción de la Plaza 9 de Julio donde no se nota mucha diferencia y hay toda una inversión que no fue una prioridad. Tampoco creo que sea una prioridad el gasto en las macetas, no sé cuál fue el motivo”.

Es un plano más electoral y desde su lugar de mujer, Gareca cuestionó que falta la inclusión de las mujeres en la conformación de listas. “Las pocas que estamos es gracias a la ley porque si no estaríamos en lugares más relegados. Falta mucha participación real de las mujeres, tenemos que estar presentes también cuando se decide la conformación de las listas, en las mesas chicas. Hay mucho por hacer”.