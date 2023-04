¿Y la accesibilidad? Obras inconclusas y mal señalizadas ponen en riesgo a no videntes

En las últimas horas, se viralizó un video a través de Tik Tok, en donde Nicolás Navamuel, quien tiene una discapacidad visual, muestra las dificultades para transitar por las calles de Salta, y alerta sobre el riesgo que enfrentan diariamente.

Tras pedir una solución y no ser olvidados, Nicolas citó puntualmente la situación en Chacabuco al 200, entre San Martín y Urquiza, donde una obra que comenzó en febrero y quedó inconclusa, volvió muy peligrosa la circulación. “Hace ya como un mes que no se ve a nadie trabajando en la zona y dejaron todo el pozo descubierto”, reclamó en CNN Salta.

Nico contó que la situación es similar también en calle de Laprida, y que incluso sufrió una caída. “Yo me caí en uno de esos pozos y justo estaban los obreros sentados en la otra esquina conversando, sin colocar señalización y bueno ahí les reclamé, porque incluso dejaron un caño atravesado y al caerme me golpeé el brazo”, subrayó en La Mañana de CNN Salta.

Ante esta perenne dificultad, pidió a las autoridades correspondientes que brinden una pronta solución, a la vez que solicitó tomar los recaudos necesarios para que la ciudad sea accesible a todos. “Por ahí te ponen una cinta muy finita, la ponen a la cinta suelta y a una altura donde yo por ejemplo con el bastón no la puedo sentir”, comentó.

El joven contó que hace falta una mirada de inclusión y que tenga en cuenta la situación de los no videntes. “La cinta por lo menos tiene que ir a 30 cm del suelo y antes del pozo, no a la altura del pozo porque si no, uno lo pasa de largo”, expresó.

Nico dijo que este tipo de situaciones son cotidianas, no solo en relación a los pozos sino más que nada por construcciones, que afectan la libre circulación en las veredas. “Cuando están arreglando, por ejemplo, un balcón o tiran una propiedad, cuando ponen por ejemplo las chapas en la vereda o la silla o las motos mal estacionadas, se nos complica”, afirmó.

Para finalizar, sostuvo que su objetivo es concientizar quizás un poco a la sociedad en que las veredas tienen que estar libre de obstáculos. “Me pasa por ahí al cruzar una esquina, cuando están rompiendo las calles también, que por ahí incluso los obreros te ven y no son capaces de acercarse a darte una mano”.