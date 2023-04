IPS Cerca Tuyo llega a Molinos para brindar atención médica especializada

Médicos de diversas especialidades del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), atenderán a sus afiliados de Molinos, en el marco del programa “IPS cerca tuyo”.

El mismo busca favorecer la accesibilidad de los pacientes que residen en el interior a las diversas especialidades médicas para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de patologías crónicas.

La atención se realizará en el hospital “Dr. Abraham Fernández”, el jueves 27 de abril, 15:30 a 21; y el viernes 28, de 9 a 13 y de 15:30 a 20 y contará con especialistas en:

Pediatría

Ginecología

Medicina Clínica

Cardiología infantil y de adultos

Urología

Gastroenterología

Diabetes y obesidad

Los turnos se solicitarán por WhatsApp, enviando un mensaje al 3874745350 detallando nombre completo de la persona, DNI y especialidad requerida.

También se otorgan turnos -de manera personal- en la subdelegación del IPS, ubicada al frente de la plaza principal, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas.

A los afiliados no se les solicitará orden de consulta ni arancel diferenciado. Quienes no posean obra social podrán acceder a la atención abonando de manera particular.