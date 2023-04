Concejales dieron marcha atrás con el aumento de los impuestos municipales

Durante la sesión ordinaria de hoy, el Concejo Deliberante debatió la modificación de la ordenanza que aprobó el aumento tarifario. El primero en tomar la palabra en este debate fue el concejal José Gauffín quien sostuvo: "Vamos a sostener nuestro proyecto de ordenanza de modificar el artículo de la ordenanza tarifaria que prevé un segundo aumento a partir de julio".

"Todos sabemos que estamos viviendo una inflación enorme, en diciembre se hablaba de proyectar el presupuesto con un 60% de variación. Acumuladamente en el primer cuatrimestre estamos superando más del 50% de la previsión, una situación en la que estamos todos los argentinos, pero sufren los más vulnerables. Una situación en la que crece la pobreza de forma alarmante, una situación que estamos sufriendo, pero quienes más sufren son los que menos tienen".

En este sentido continuó: "En ese contexto con alguna idea de lo que iba a ocurrir, en diciembre se aprobó la ordenanza tributaria que tenía dos compuestos que los quiero volver a explicar. Lo primero es lo que hacemos todos los años y que hacen todos los municipios, porque una parte de los ingresos se rigen por la unidad tributaria".

"En diciembre nos damos vuelta, miramos el año vivido y actualizamos la unidad tributaria, en diciembre todos sabíamos que iba a estar en el orden del 100%. Además de aprobar el aumento de la unidad tributaria, se aprobó un aumento de los impuestos porque se autorizó el aumento de las unidades tributarias por cada uno de los impuestos que pagamos".

En este sentido finalizó: "Hemos sido inconsistentes. Queremos evitar una parte del aumento que es la actualización desmedida de la unidad tributaria. Si retrocedemos en este escalón para nada le generamos una complicación a la municipalidad porque solo es el 16% de sus ingresos sin embargo para el vecino es mucho más. A mi me importa un pomo la elección, me importa la gente. Pensar que en junio le vamos a aumentar un 30%, es lamentable por eso insistimos con este proyecto, no hay un justificativa para no hacerlo. Hay mucha incertidumbre y mucha desesperanza, la están sufriendo los vecinos, lo mínimo que podemos hacer es evitarle este aumento".

La siguiente en tomar la palabra fue Paula Benavides quien manifestó: "Bien explicó el concejal que me antecedió en el uso de la palabra, desde mi banca allá en diciembre advertíamos esta situación que se daba, advertíamos este impuestazo y remarcábamos que iba por encima del 77%. La situación se agravó cuando en enero esta re-categorización que afectó a más de 21.000 catastros".

"Lamentablemente hoy nos toca o nos ponen en el rol de hacernos cargo de decisiones del ejecutivo municipal que sin duda han afectado el bolsillo de los contribuyentes. Apoyamos la quita del 30% entendiendo que esto sin duda ha causado un gran perjuicio, pero en la primera sesión habíamos realizado un pedido de funcionario que hasta hoy no lo tenemos", continuó.

"Entendemos que hay tiempos y procesos, que no aprobar ahora este 30% tampoco le quita intranquilidad al vecino porque se hará en junio o julio. Entiendo que es preciso tener la información del ejecutivo municipal", finalizó.

Finalmente la modificación fue aprobada por el Concejo Deliberante.