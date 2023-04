Espert se sumaría a Juntos por el Cambio: “Es muy cercano a nosotros”

Las elecciones a nivel nacional comienzan a definir sus candidatos y en las últimas horas corrió la información de que José Luis Espert estaría a punto de formalizar su ingreso a Juntos por el Cambio, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta.

Al respecto, en diálogo con InformateSalta, la diputada nacional y candidata a vicegobernadora, Virginia Cornejo, dio su visto bueno a la incorporación del economista a su espacio político.

“A mi me toca compartir con él la diputación nacional, está dentro de un espacio con el cual coincidimos en su manera de trabajar, en su manera de hacer política, es muy cercano a nosotros, así que se si se decide José Luis venir hacía Juntos por el Cambio aportando mayor capacidad de iniciativas, una mirada para corregir la situación económica que vive el país, bienvenido sea. Yo no tengo problemas, de todas maneras, son cosas que no las decidimos nosotros, solamente opino que es una buena persona. Es una persona que participa dentro de las mismas políticas nuestras y que la Argentina necesita de la construcción de estos consensos”, dijo.

Visita de Patricia Bullrich a Salta

Consultada sobre la llegada de la referente nacional el próximo domingo 30 de abril, Cornejo aseguró que viene en consonancia con un día muy simbólico como lo es el día del Trabajador. “Como nos preocupa que esa palabra cada día está más lejos de la posibilidad de nosotros como salteños, de los argentinos, algo que debería ser tomado como la devolución de la dignidad a tantos que necesitan hoy trabajar”, dijo.

Sobre la agenda, detalló que viajarán a Joaquín V. González, luego visitarán la exposición de caballos peruanos en la Rural Salteña en Capital y se reunirán con empresarios y dirigentes.

“Patricia nos trae siempre un aire de federalismo, ese aire que necesitamos los salteños, que vamos a aportar ahora a Juntos por el Cambio con la fórmula de Miguel Nanni – Virginia Cornejo, a trabajar después en forma conjunta con esa mirada federal que tiene Patricia. Patricia Bullrich presidente es también algo que impulsamos desde acá, desde este espacio, en el caso de mi candidatura como vicegobernadora, compartiendo decisión, coraje y realmente queriendo que las cosas cambien”, expresó.

Campaña electoral

La candidata trabaja en la provincia de cara a las elecciones del 14 de mayo y habló sobre las necesidades que más le plantean los salteños. “Tristemente, el principal pedido que encontramos en toda nuestra provincia es la falta de agua potable, la falta de nombramientos de médicos para atender la salud, la falta de colegios en condiciones, el nombramiento del personal docente. Digo tristemente porque que porvenir le podes ofrecer a tu gente si no le estas dando salud, no le estas dando posibilidades de tomar agua, lo básico, de poder mantener lo que puede ser una economía de hasta subsistencia para quienes son pequeños emprendedores, muy triste”, manifestó.

Sobre este punto, expresó su deseo de que las cosas realmente cambien y desde la política se comprometan para que ello suceda. “Decirle a los salteños que no se dejen convencer que todos somos iguales, que no se dejen convencer de que estamos desilusionados de la política, porque ese es el único cambio posible para salir adelante, la política. Hay que saber elegir políticos distintos”, concluyó.