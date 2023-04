Virginia Cornejo cruzó a Vidal: "Apoyo a Patricia Bullrich y no quiero que se baje"

La hoy diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y candidata a vicegobernador, Virginia Cornejo, dialogó con InformateSalta sobre los dichos de María Eugenia Vidal sobe la situación de la alianza a nivel nacional. En este sentido, Cornejo sostuvo su apoyo a la ex ministra de Defensa de la Nación y hoy presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich.

"Para mi los que hacemos política damos nuestra opinión sobre diferentes temas y queda para consideración de cada uno", comenzó diciendo para luego agregar: "En mi caso tengo muy en claro que apoyo a Patricia Bullrich como candidata y no quiero que se baje de ninguna candidatura".

- ¿A qué se debe este apoyo a Bullrich?

"Creo que es la política que está más cerca de la gente y ni que decir de los salteños, está y seguirá estando cuando sea presidenta de los argentinos. Es una mujer comprometida con el federalismo, no lo dice, lo practicó y lo practica".

- ¿Cómo caen los dichos de una referente como María Eugenia Vidal?

"Los dichos de María Eugenia Vidal los tomará cada uno con la mirada política que tenga. Diciéndolo con claridad, no quiero que Patricia Bullrich se baje de nada, que siga trabajando".

- ¿Le gustaría una alianza con Javier Milei?

"Las manifestaciones de Patricia es que ella rechaza cualquier toda unión con Milei y yo acompaño esto porque Patricia tiene un posicionamiento que no tiene Milei, él habla de la casta a la cual pertenece sin dudas y dice malas palabras, se presenta disruptivo y no es el país que quiero".

"No es un político que una forma de hacer política que yo comparta, estoy cansada de que un presidente de una pésima imagen tanto nacional como internacional, lo hemos vivido y lo estamos viviendo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La Argentina se merece presidentes que nos pongan en el lugar que nos corresponde, de respeto, que llamemos la atención por las capacidades que tenemos y no porque andamos gritando y diciendo malas palabras".

"Quiero que realmente recuperemos la Argentina que queremos pero con convicción y ganas".

- ¿Hay una ruptura del partido a nivel local?

"No, bueno no sé, habrá quienes están más cercanos, más alejados, personas o dirigentes que aspiraban a determinados cargos y no los consiguieron. Eso no es ruptura, es como dice Vidal, son miradas distintas que en algunos casos prevalecen a otras. En nuestro caso Virginia Cornejo, diputada nacional de PRO, tengo mucho para mostrar, mucho para decir y hoy soy la candidata a vicegobernadora de la Provincia al lado de un Miguel Nanni que es el presidente de la UCR y también es un diputado nacional".