¿Cuál fue la vacuna contra el Covid que provocó más casos adversos graves?

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer en su último balance oficial de la cantidad de efectos adversos que provocaron las diferentes vacunas contra el Covid-19 que fueron aplicadas tanto en el territorio bonaerense como en el país.

En particular, las vacunas que ocasionaron más efectos adversos graves fueron dos de las tres primeras que comenzaron a aplicarse en Argentina al inicio de la campaña de vacunación: AstraZeneca y Sputnik V. Por detrás de esas dos marcas mencionadas, se ubicó Sinopharm en el tercer lugar, con Moderna y Pfizer en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, como las que menos de esas reacciones adversas provocaron.

En este contexto, según lo definió el Ministerio, los casos con efectos adversos graves hacen referencia a aquellos en pacientes que presentaron signos y/o síntomas que requirieron de la intervención del equipo de salud para su tratamiento, es decir, que conllevaron seguimiento y hospitalización del paciente.

Las estadísticas publicadas se obtuvieron en base a un total de 44.174.4431 dosis aplicadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, sobre los 115 millones de vacunas suministradas en el país, y también indicaron el porcentaje de efectos adversos no graves registrados.

En concreto, a través del documento oficial emitido por la entidad, se conoció que desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19 hasta, al menos, el 11 de abril de 2023 fueron notificados 21.698 casos con efectos adversos (ESAVI) al Sistema de Información Integrado Argentino (SIISA).

"Se define como evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización (ESAVI) a cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico", explicaron desde la cartera de Salud provincial.

Como se mencionó, del total de más de 44 millones de dosis aplicadas se notificaron 21.705 casos con efectos adversos, siendo el 94,9% no graves (20.593) y el 5,1% graves (1.107).

En números concretos, el boletín epidemiológico especificó la cantidad de casos graves y no graves detectados por sobre el total de cada una de las vacunas:

AstraZeneca : 4.751 efectos adversos de 9.841.570 dosis aplicadas, de los cuales fueron 411 graves y 4.340 no graves

: 4.751 efectos adversos de 9.841.570 dosis aplicadas, de los cuales fueron 411 graves y 4.340 no graves Sputnik V: 12.891 efectos adversos de 7.875.492 dosis aplicadas, de los cuales fueron 265 graves y 12.626 no graves

12.891 efectos adversos de 7.875.492 dosis aplicadas, de los cuales fueron 265 graves y 12.626 no graves Sinopharm : 1.280 efectos adversos de 11.191.477 dosis aplicadas, de los cuales fueron 214 graves y 1.066 no graves

: 1.280 efectos adversos de 11.191.477 dosis aplicadas, de los cuales fueron 214 graves y 1.066 no graves Pfizer : 711 efectos adversos de 8.307.583 dosis aplicadas, de los cuales fueron 112 graves y 599 no graves

: 711 efectos adversos de 8.307.583 dosis aplicadas, de los cuales fueron 112 graves y 599 no graves Moderna: 741 efectos adversos de 6.234.026 dosis aplicadas, de los cuales fueron 95 graves y 646 no graves

"Teniendo en cuenta el avance de la campaña de vacunación a la fecha, se han notificado 25 ESAVI graves por cada millón de dosis aplicadas", concluyó el Ministerio de Salud bonaerense en el documento emitido.

A partir de los números indicados en el informe, es posible ver que las dos vacunas elaboradas en base a la tecnología de ARN mensajero, la cual nunca había sido utilizada antes de la pandemia, fueron las que menos efectos adversos registraron.

La información mencionada resulta de gran relevancia de cara a la decisión sobre la que está trabajando el Consejo Federal de Salud (COFESA), el cual se encuentra debatiendo sobre la manera en la que continuará la vacunación contra el Covid-19 para así definir cada cuánto y con cuántas dosis será necesario seguir inoculándose.