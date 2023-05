Hubo 12 casos de intoxicación por monóxido de carbono el año pasado en Salta

Ayer, una vivienda sufrió un incendio por utilizar un caloventor conectado a una zapatilla. El Jefe de Bomberos Centro, Aníbal Rodríguez, sostuvo que que las principales labores se realizan en esta época son por el uso de multitomas o zapatillas.

“Ayer en un domicilio se colocó este tipo de artefacto multitomas conectado a un caloventor, lo que provocó un sobrecalentamiento en los conductores y al tomar contacto con prendas o elementos de distintos combustibles en el lugar, se provocó el incendio y tuvimos que actuar rápidamente para sofocarlo. Por suerte no hubo víctimas ni lesionados, solamente daños materiales en la vivienda”, dijo el especialista.

La recomendación de los bomberos es no usar los multitomas con artefactos que demandan mucho consumo de energía y que sobrecalientan los conductores. "Es óptima una inversión con un profesional matriculado para que ese tomacorrientes tenga la protección térmica, pueda trabajar tranquilamente y no tengamos estos resultados inesperados como un incendio”, aconsejó Rodríguez de acuerdo a ElTribuno.

Otra de las situaciones que requieren intervenciones fuertes en esta época del año tiene que ver con las intoxicaciones por monóxido de carbono. Por esto, bomberos recomiendan la revisión de calefones por personal matriculado y que se verifique la ventilación del artefacto ya que "muchas veces pasa que las aves empiezan a armar sus nidos en las campanas y por eso se pide la revisión, para que no tengamos esa obstrucción y todo el gas que tenga que quemarse y salir al exterior no vuelva al interior”.

En la misma línea, solicitó no usar hornos u hornallas para la calefacción ya que generan monóxido de carbono si no están en optimas condiciones, además de no estar diseñados para permanecer prendidos por mucho tiempo.

El año pasado hubo 12 casos de intervención por intoxicación con monóxido en Capital. “Este gas tiene la característica de que no tiene clase, puede estar en el área centro, en el interior y en las periferias”, indicó el comisario.

Por último, pidió a las familias prestar mayor atención a niños y adultos mayores. El comisario explicó que hay intervenciones que se generan en viviendas habitadas por adultos mayores que se encuentran solos. “Es necesario que estén siempre acompañados de un familiar”, recomendó.