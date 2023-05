Nene habría sufrido un intento de secuestro: "Me mandó tu abuelo", le dijo

Los intentos de secuestro en Salta sobre menores cada vez son más denunciados en Salta. Distintos hechos que no solo tampoco involucran a menores sino también mujeres mayores que denunciaron haber vivido esta situación.

Este nuevo hecho que pone en alerta a la comunidad de B° Parque General Belgrano y alrededores ocurrió el día viernes cuando un niño de 8 años salía de la escuela René Favaloro, ubicad en el Barrio y fue increpado por una mujer que intentaba llevárselo aduciendo que había sido enviada por su abuelo.

La madre del menor asegura que el niño nunca regresa solo, en esta ocasión su otro hijo mayor de 18 años estaba autorizado a poder retirarlo: “Mi hijo mayor fue a buscarlo con su novia y ahí vieron parte de lo ocurrido, pero esta mujer se perdió entre todo el amontonamiento. Sé que esta persona no retiró a nadie y nadie sabe quién es. Pedí las cámaras, me dijeron que van a revisarlas”, dijo la mujer a Con Criterio Salta.

“Mi hijo no llegó bien a casa, llegó como asustado ante la situación, esta mujer lo agarró de los hombros y le insistía diciéndole, ¡Vamos, vamos tu abuelo me mandó, él me envió a buscarte!. El pudo librarse de ella diciéndole que él no debe irse con extraños”.

La denuncia fue realizada y la madre pidió en la comisaria que al menos el patrullero aparezca al finalizar las clases en la escuela Rene Favaloro.