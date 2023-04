Juicio al policía acusado de secuestro: "Es un peligro porque va seguir suelto"

Luego de una semana de juicio en contra de José Leguizamón Benítez acusado de tentativa de rapto y tentativa de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal, en perjuicio de una menor de 13 años el Tribunal lo condenó a 1 año y 5 meses, pero como el hombre se encuentra detenido desde que ocurrió el hecho, en noviembre del 2021, en días saldría en libertad.

Ante este fallo, desde la Asociación Madres Protectoras se mostraron indignadas por el castigo que se le dio al sujeto. "No se hizo justicia, muy disconforme. Es algo que queda impune, este tipo en menos de un mes queda libre y estamos hablando ante la gravedad de la situación, no llegó a su cometido de secuestrar pero tenía todas las intenciones, el tipo estaba masturbándose frente a la escuela, mirando pornografía y quiso raptar, es un conjunto en total que no se llevó a al a condena que se tendría que haber logrado", dijo Yanella Barrios.

La referente del grupo de Madres insistió en la injusticia e impunidad. "Si se mediatizó, se llegó a hacer público todo esto tan grave y llegan a esta sentencia tan pobre, es donde nos damos cuenta que la Justicia esta actuando a favor de los delincuentes, nos queda esa sensación a todos de la impunidad y de la desprotección que estamos sufriendo todos".

Aseguró que cualquier menor o persona esta expuesta y sostuvo que el condenado es un agresor Sexual. "No tengo dudas por todo lo que yo vi y por todo lo que estaba queriendo hacer más allá del intento de secuestro, no lo cataloguen así sino para mí, él es un agresor sexual".

Agregó que hoy por hoy una mamá no puede quedarse tranquila sabiendo que su hija va al colegio o escuela con estas clases de personas deambulando por todos lados. "Verdaderamente estamos dándonos cuenta que la Justicia no actúa, porque para mí es una agresor sexual".

Yanella advirtió que el condenado pronto estará entre nosotros y denunció la revictimización de la menor en la audiencia "En dos tres semanas queda libre, en total impunidad, y cómo queda, quién reconstruye a esta víctima, a esta niña que fue atacada por este tipo , quién le reconstruye la vida esta familia a esta mamá que luchó tanto por llegar a estas audiencias".

"Pasamos toda una semana dolorosísima de escuchar un montón de situaciones de ataque constante contra ella, hacia la niña, exponiéndola un montón, cómo decía ella. Cómo vuelvo yo ahora a mí casa a explicarle a mi hija que la sentencia que tuvo y que este tipo en una semana queda libre".

Por último reflexionó sobre la situación. "Cómo hago yo para seguir adelante con este miedo de que a mí hija le vuelva a pasar lo mismo y que este agresor ande suelto como si nada. Estamos viendo que la Justicia no actúa como corresponde, que la infancia y la adolescencia están desprotegidas. Que se manejan con total impunidad. Soy una mamá muy consternada, queremos una condena social porque el tipo va estar suelto, es peligroso para la sociedad" dijo por Somos Salta.