Casi 8% de inflación, lo que se estima para abril: “Buenas noticias no van a haber”

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dará a conocer la cifra de inflación que tuvo Argentina en abril. En Buenos Aires, ya se habla de un 7,8% y una interanual que supera el 110% ¿Qué pasará en Salta?

En diálogo con InformateSalta, el economista Álvaro Pérez, aseguró que en la provincia se espera el mismo porcentaje o al menos similar, teniendo en cuenta que la dinámica inflacionaria es pareja para todo el país.

“De hecho, creo que el índice del noroeste es mayor un poco que las provincias del centro. Así que buenas noticias no van a haber con relación a eso, ni tampoco una noticia extrema donde el índice nuestro sea del 12, va a estar en la línea de lo nacional”, dijo.

Sobre las elecciones que ya se están celebrando en algunas provincias argentinas, aseguró que, en términos generales, no tienen incidencia. “La inflación es el índice que mide todos los productos de la economía o una canasta muy amplia de bienes de una economía, por lo tanto, no podemos atribuirle la inflación a un hecho puntual. Es un proceso que se da bastante atomizado, bastante integral en todo el país, por lo tanto, las elecciones provinciales no van a impactar”, explicó.

Consultado sobre la medida que en un principio iba a tomar el INDEC de retrasar la difusión de los datos por los comicios de este domingo, aseguró que es una práctica que el país debe dejar atrás.

“Argentina siempre intenta cambiar las reglas de juego, acomodarlas, eso Argentina debe desterrarlo, debe terminar con eso. Si a vos te toca dar la noticia el viernes antes de las elecciones, la tenes que dar, no podes acomodarla a tu favor. Argentina va a tener menos riesgo país y va a ser un país donde la gente va a querer vivir e invertir cuando sea serio, y eso no es ser serio”, expresó.