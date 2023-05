Violento robo a una mujer en San Lorenzo, adictos la golpearon y se llevaron de todo

La trágica noche que vivió una vecina de más de 20 años en la zona de San Lorenzo dejó a todos en alerta por la violencia que emplearon una pareja de adictos que ingresaron a su vivienda y además de robarle, le pegaron y amenazaron.

Según relata la vecina María Fernanda Trindade eran las 22 del domingo sintió ruido en el fondo, salió a ver creyendo que era algún animal cuando se vio sorprendida por una pareja, que actuaba a cara descubierta.

La joven estaba armada con una azada, y no dudó en aplicarle un feroz golpe para reducirla, mientras que el hombre la amenazaba con un cuchillo carnicero.

De esta manera la hicieron ingresar a su vivienda y comenzaron a amenazarla con cortarla en trozos con el cuchillo si no les daba dinero y joyas. La mujer relató que la joven delincuente se probaba sus prendas y hacía bromas de tipo sexual de su ropa interior. La víctima dijo que recibió golpes y amenazas y que en todo momento los delincuentes les decían que era un trabajo que les había encomendado un tal colombiano.

En 43 minutos que duró el ataque, la pareja destruyó todo lo que encontró en la casa para hallar dinero en efectivo o bienes que pudieran reducir.

La mujer denunció que los delincuentes comenzaron a guardar en una bolsa zapatillas de marca y una cámara de fotos, antigua, y muchas cosas como anillos y pequeñas joyas que hallaron en su destructiva búsqueda de dinero.

María Fernanda dijo que jamás sufrió lo que estas personas le hicieron sufrir y que al final la encerraron en su propia casa de donde huyó saltando por una ventana.

"Estaban tan perdidos que no se dieron cuenta de que huí por el fondo y llamé a mi vecino que me hizo saltar la tapia y ponerme a salvo. La policía llegó, pero tarde, ya se habían marchado", relató.

Pareja detenida

María Fernanda confirmó que los delincuentes fueron detenidos "Hoy me enteré de que ya los atraparon, que circularon fotos de los delincuentes y al verlas los reconocí de inmediato, cómo no hacerlo si me tuvieron 40 minutos torturándome por dinero y joyas.

Me robaron muchas cosas y solo se recuperó la mitad. Sé que estos chicos incriminaron a un tal Alejandro B. que está prófugo, a quien le entregaron la mitad del botín que se llevaron", informó.

Lamentó la falta de seguridad como así también de dispositivos como cámaras en la zona"Aquí no hay cámaras ni seguridad en una calle con tránsito a toda hora, ninguna gestión municipal le puso nada a la seguridad, tampoco a la contención de cientos de jóvenes que deambulan borrachos y drogados por todo San Lorenzo"

Recordó que le pedían drogas "Cómo será que estaban perdidos, que me pedían a mí, a la que tenían de rehén, pastillas de clonazepán porque ya no daban más. Son vecinos, gente del barrio Islas Malvinas, a cuatro calles de mi casa" dijo indignada la víctima a El Tribuno.