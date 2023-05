A punta de cuchillo, asaltaron y persiguieron a un remisero en B° Castañares

Seguimos hablando de inseguridad permanentemente en nuestra provincia, esta vez Miguel, un remisero de zona Norte fue abordado por una mujer que fingió ser una pasajera y lo asaltó con una cuchilla de gran dimensión.

El hombre totalmente en shock contó por Multivisión, acerca de la situación. "Me asaltó una chica, venía adelante. Me llevó a dar un paseo por Ciudad del Milagro, me dice déjame en mi casa, apago la ticketera, prendo la luz y hace gesto de sacar plata y saca una cuchilla y me tiró el cuchillazo, yo lo esquivé. Me sacó la llave del auto, la billetera empezó a gritarle a uno changos y se me venían, entonces salí corriendo para Sanidad y me seguían, estaba oscuro, nadie me paraba".

Finalmente pudo escapar de los sujetos que actuaban en complicidad con la mujer y en su huida logró que un conocido parara con su auto y lo llevara hasta la comisaría. Afortunadamente resultó ileso.

"Me robó la billetera, un celular chiquito, una billetera con los papeles del auto, unas llavecitas que tenía ahí. Justo llego yo a esa hora de laburar y me estaban haciendo la guardia y me enganchó para que haga un viaje", dijo .

En el lugar ubicado en el grupo 480 Viviendas de B° Castañares trabajó personal policial y CIF.