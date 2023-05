Otro profesional de la salud denunciado por abuso: "Pensé que era la chaqueta...y eran sus genitales"

Los abusos sexuales se dan en cualquier contexto y los depredadores pueden ocultarse en cualquier oficio o profesión. Sin ir muy lejos, recientemente Salta se vio convulsionada con el caso del odontólogo Marcos Adrián Abrebanel, quien fue denunciado por abuso sobre una paciente menor de edad y tras varios días de estar escondido de la Justicia se entregó, estando actualmente detenido y con otras denuncias en investigación.

Por estas horas un profesional de la Salud, Kinesiólogo, fue denunciado por una joven paciente en la localidad de La Merced por haber vivido una situación de abuso durante una sesión en su consultorio. A través de Telefe Salta brindó detalles de lo sucedido aquél día.

De acuerdo a su testimonio, en la primera consulta que tenía con el profesional, recostada boca abajo y con la espalda descubierta sintió que "algo le rozaba". "En principio pensé que era la chaqueta pero cuando me doy vuelta veo que eran sus genitales. Le pedí por favor que me deje cambiar y el me pedía por favor que no hable, que no diga nada, que lo arreglemos de otra forma, que tenía familia y no me dejaba cambiar. Yo comencé a gritar", expresó la chica.

Publicación en Redes y más casos

Contó la joven que una vez que realizó la denuncia, lo hizo público a través de sus redes sociales y "el jueves por la mañana se contactaron más chicas de la localidad y también de Cerrillos para informarme que les pasó lo mismo con esta persona" cerró la mujer esperando la investigación prospere y que si hay más víctimas lo denuncien.