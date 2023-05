Emiliano Durand, candidato a intendente capitalino, enfatizó que una de sus prioridades va a ser invertir en los barrios, en la educación para el futuro y en una reducción de impuestos para atraer a los inversores a Salta.

Sobre sus sensaciones ya casi en el cierre de campaña, recordó que "nosotros hace más de seis años comenzamos a trabajar dando capacitaciones, atendiendo los sábados con un equipo de profesionales solidarios en los barrios y desde ahí hasta acá lo seguimos haciendo, seguimos laburando y la gente lo está reconociendo. Y ahora en ese camino, estuvimos viendo y construyendo una visión de la ciudad y de las necesidades de la ciudad, porque siempre estamos laburando en los barrios, armando este proyecto, donde fuimos consensuando con otros sectores. Tuve reuniones, por ejemplo, con sectores de desarrolladores que me plantean diversas inquietudes que me parece que van a hacer que Salta sea una ciudad grande, una ciudad moderna, con respecto a agilizar trámites, a que haya menos burocracia, que sea más fácil construir e invertir en Salta".

Respecto a sus prioridades, uno de los puntos que más cuestiona a la actual intendente Bettina Romero, es que "hace falta una gran inversión en los barrios donde vive la gente. Yo creo que las obras deben ir desde los barrios hacia el centro. Creo que la prioridad es que los barrios sean lugares donde la gente quiera estar y se sienta feliz, se sienta segura, con espacios verdes iluminados, con espacios verdes en condiciones, pero sobre todo que sean espacios deportivos también. Las calles donde circulan los colectivos en los barrios son una prioridad. Y a esas calles también hay que darles seguridad a través de los paradores, de iluminación. Hay una gran necesidad de invertir, sobre todo en desagües pluviales. Básicamente yo quiero que Salta realmente crezca, que sea la capital de los servicios para todo el despegue que va a darle la minería a la provincia".



Respesto a su trabajo conjunto con el gobernador Gustavo Sáenz, consideró que ciudad y provincia deben ir de la mano. "Creo que el gobernador está haciendo un gran trabajo en torno a potenciar a Salta, aún en esta situación nacional, como un destino de inversiones importantes, sobre todo con la minería. Creo que Salta capital tiene que ser la capital de esos servicios. Yo quiero que Salta sea el lugar que elijan los inversores. Para mí eso es clave, yo creo que va por ahí. Creo que hay que alentar la inversión privada, acompañar la inversión privada y permitir que el que invierta tenga la garantía de que va a tener rentabilidad y que va a dar trabajo. Yo creo de verdad que la educación transforma el futuro. Para mí la educación transforma el futuro y para nosotros en Salta, al margen de todas las obligaciones que tiene el municipio, la prioridad está en la gente y es ahí donde hay que invertir".





Baja de impuestos y fomento de la industria

Uno de los temas que más se insistió desde todos los sectores fue el aumento de impuestos de la actual gestión y posterior recategorización de zonas, que impactó doblemente en algunos hogares. En ese sentido, Emiliano Duran opinó que "hay que alentar las inversiones y alentar a que inviertan en Salta. Con eso digo, y esto es un compromiso que yo asumí públicamente, que todo aquel emprendedor, comerciante, empresario que decide instalar un nuevo negocio en Salta por dos años no va a pagar TISSH, porque ese es un ingreso que el municipio no es que lo tenía contabilizado porque es algo nuevo que comienza a funcionar, entonces ahí el municipio no tiene una pérdida, porque así alienta que se genere actividad económica y eventualmente habrá más empleo".





Durante la campaña, el actual senador capitalino mantuvo reuniones con todos los sectores empresarios, comerciantes, desarrolladores inmobiliarios, gremios e industriales de la ciudad. Por eso reiteró su vocación de fomento a la industria. "También creo en el Parque Industrial y la industria, porque tienen sueldos promedio que son de los más altos. Y en nuestro parque industrial trabajan seis mil salteños. Y las empresas que están ahí radicadas necesitan ciertos servicios, pero impositivamente necesitan que se vuelva al régimen de promoción que existía hasta diciembre del 2021. A partir del de enero del 2022 las empresas que están radicadas en el Parque Industrial perdieron los beneficios impositivos municipales y yo tengo la visión de que hay que otorgárselos nuevamente. Incluso hay que fortalecer el Parque Industrial para que se vengan a instalar más empresas y generen más trabajo. Yo creo que el Estado tiene una gran política a través de los impuestos para estimular inversiones. No tiene que verlo con una visión meramente recaudatoria sino con una visión de hacer crecer la economía a través de los alivios fiscales".

Salta ciudad moderna

Finalmente, en diario El Tribuno, Emiliano Durand dejó una reflexión de su deseo en caso de ser intendente de la ciudad de Salta: "Tengo la visión de hacer una Salta moderna, una Salta para todos, donde se pueda invertir, progresar, donde el Estado no sea un obstáculo para el privado, sino un socio para que las personas se desarrollen, sobre todo para que Salta se transforme no solamente en la capital de los servicios, sino del NOA. Y yo sé que trabajando a la par del gobernador lo vamos a lograr".