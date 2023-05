Nuevo faltazo de funcionarios al Concejo: “No quieren poner en debate un tema tan delicado”

El Concejo Deliberante convocó a funcionarios de la Municipalidad para que brinden información referente a la recategorización de inmuebles y la recaudación durante el período 01/2023 a 04/2023 inclusive, sin embargo, la reunión debió ser postergada por pedido de los integrantes del Ejecutivo municipal.

Al respecto, la concejal Paula Benavides, durante la sesión de ayer, criticó con dureza la decisión. “La idea era conocer como había impactado este impuestazo del que no quieren hablar, del que no quieren debatir, por una cuestión netamente electoralista. No quieren poner en debate un tema tan delicado como como han afectado el bolsillo de los contribuyentes con esta recategorización, con este impuestazo que se ha dado, mediante los incrementos en las unidades fijas, en la unidad tributaria”, dijo.

En este sentido, trajo a colación las declaraciones de la Jefa de Gabinete, Agustina Gallo, las que calificó de polémicas y de campaña. “Yo quiero contestarle a la funcionaria si piensa que va a venir a marcar la agenda legislativa de este Concejo Deliberante, que la invitación era para ayer (por el martes) y si no se presentaron, perdieron la oportunidad de poder venir a debatir este proyecto. Con lo cual yo manifiesto mi disconformidad con recibir a las funcionarias, entendiendo que el plazo estaba establecido y que nuevamente faltan a una obligación como la es la de presentarse cuando este cuerpo lo requiere”, expresó.

Por su parte, la edil Carolina Am, aseguró que ella fue la primera en proponer en la Comisión de Hacienda que se convoque a los funcionarios y los otros miembros votaron en contra. “A mí parecer, este proyecto que impacta sobre un 30% de la recaudación de los tributos municipales, debe contar con toda la información para ver cuales son las consecuencias que trae aparejado ante el Presupuesto ya aprobado”, manifestó.

Además, cruzó a sus pares por la convocatoria en un plazo tan corto. “Los mismos concejales que no pudieron en 8 días organizar un debate de 15 candidatos a concejales, pretenden que el Ejecutivo Municipal en 4 días arme un informe con el impacto que va a tener en cada una de las partidas presupuestarias, la disminución de un 30% en los ingresos tributarios. Yo estoy a favor de escuchar la información que va a brindar el Ejecutivo municipal, porque creo que hay que trabajar para la gente, con la mirada puesta en los proyectos, no en las posturas personales”, indicó.