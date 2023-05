Con un modelo de desarrollo, Borelli busca sacar del “estancamiento” a Cerrillos

El candidato a intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, dialogó con NuevoDiario en dónde comentó que la campaña fue corta pero intensa y sólo restan las acciones finales de cara al acto electoral.

El candidato indicó que en el interior la situación a veces es grave y que es necesario mantener una gran cantidad de fiscales para evitar irregularidades. En este sentido, comentó: "Siempre estamos encima, denunciando y controlando. Es fundamental capacitar a las autoridades de mesa".

Las elecciones llegan a la localidad en medio de múltiples acusaciones al municipio por algunas irregularidades, "creo que más allá de eso que todos repudiamos y criticamos, la gente el domingo tiene que elegir una propuesta diferente. Desarrollo vs Estancamiento; Apertura vs Cerramiento que tiene hoy, un aislamiento que no le permite incorporarse a la gran Salta".

"La calidad de vida del cerrillano es la que está en juego el domingo. Tienen para elegir o un equipo de gestión que acompaña al gobernador, o seguir en un sistema cerrado donde no puede acceder cualquiera ni hay un equipo definido", continuó Borelli.

El candidato sostuvo que la actual gestión toma a Cerrillos como si aún fuese un pueblo alejado de la ciudad. "Nos separan metros de una ciudad a la otra y al vecino no le importa dónde está la línea. Todos tienen las mismas problemáticas y dificultades, y las exigencias son las mismas para ambos gobiernos y para la provincia también".

"Todos los municipios del área metropolitana tienen que unirse y trabajar en la problemática común a todos como basura, medioambiente y soluciones habitacionales", continuó antes de agregar que Cerillos debe integrarse al área metropolitana.

Por último, el candidato reiteró que su visión es de desarrollo para el municipio, dentro del área metropolitana como una ciudad pujante donde "se pueda vivir tranquilos y con oportunidades para el futuro"