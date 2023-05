Sáenz: “Logramos hacer un frente salteño que defiende los intereses de su gente”

En la recta final de cara a las elecciones del próximo domingo 14 de mayo, el gobernador y candidato a renovar el cargo, Gustavo Sáenz, reconoció en Telefé Salta que “hay un hartazgo con la política por la situación que se vive” y criticó las campañas de desprestigio que se vivieron en el último mes.

En la oportunidad, destacó que se logró hacer un frente absolutamente salteño que lo que quiere es defender los intereses de su gente. “Somos un solo proyecto político donde logramos la unidad, desde el 2015 venimos trabajando en un frente absolutamente salteño, independientemente de las ideologías”, afirmó.

Sáenz insistió que su proyecto político es pelear por los salteños y por las necesidades que tienen. “Me siento con la absoluta tranquilidad de conciencia que hice lo humanamente posible en los momentos más difíciles para darles a los salteños dignidad y es lo que voy a seguir haciendo con más fuerza que nunca”.

Asimismo criticó a los dirigentes de la oposición que “no hicieron nada” durante la etapa más complicada de pandemia, sequía y demás. “Muchos estuvieron escondidos en sus casas a través de las redes sociales hablando criticando”, manifestó.

Entre sus logros, subrayó que este gobierno gestionó fondos federales como nunca antes en la historia de la provincia de Salta, y no se acudió a créditos internacionales, con tasas de interés altísimas como se acostumbraba. “Son fondos no reembolsables, no los tienen que devolver las obras que se están haciendo con un criterio absolutamente federal”.

En ese contexto, dejó en claro que las políticas a corto plazo no sirven, y pidió pensar en proyectos a mediano y largo plazo. “Si no se hacen obras de infraestructura, lamentablemente vamos a seguir teniendo problemas, tiene que haber una continuidad en las obras que se hacen”, afirmó.

Para finalizar, dejó un mensaje claro a los salteños de cara a las elecciones del domingo. “Yo creo que tienen que votar con el corazón, tienen que conocer a la persona a la que votan, desde lo humano, desde la sensibilidad social, desde el compromiso social, los salteños saben quién es cada uno de nosotros y lo hemos demostrado en la trayectoria de nuestra vida”, concluyó.