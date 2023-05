Bettina Romero reconoció la derrota: “No son los resultados que esperábamos, pero los aceptamos”

La intendenta Bettina Romero habló con los medios luego de los resultados adversos en los comicios provinciales de este domingo y felicitó a quienes ganaron. Emiliano Durand asumirá el mando de la Municipalidad capitalina en diciembre.

“Entendemos que no son los resultados que esperábamos, pero los aceptamos como corresponde, con democracia, con respeto, con alegría y deseando siempre lo mejor para nuestra querida ciudad de Salta”, dijo.

En este sentido, aseguró que a fin de año entregará una ciudad ordenada y mucho mejor de la que ella encontró. “He tenido el honor de gobernar esta ciudad, en estos años y lo seguiré haciendo con la misma responsabilidad, seriedad de acá a fin de año, como corresponde. Ha sido un honor representar a todos los salteños, llevar a la ciudad a lo más alto y lo seguiremos haciendo, desde el lugar que este".

"Tengo amor, tengo compromiso, tengo preparación, tenemos equipo y eso es lo que vale, eso es lo que importa y puedo hoy venir, mirarlos a los ojos y decirle la verdad. Deseo lo mejor para la etapa que se viene para Salta y estoy muy agradecida por el apoyo de los salteños”, expresó.

Asimismo, consideró que ya habrá tiempo para hacer análisis, hoy solo quería cumplir con felicitar y agradecer a su equipo. “El tiempo que he gobernado, he tomado decisiones que eran lo mejor para Salta. En mi no encuentra una dirigente populista, demagoga, ni delegada de nadie, soy una mujer que entiendo que hay que hacer lo que mejor le resulte a la ciudad, pensando en las mujeres, pensando en los jóvenes, pensando en lo que viene".

"He gobernando administrando una urgencia, que fue una pandemia, sacamos adelante a la ciudad. Estoy orgullosa de lo que hicimos, las palabras se las llevan, las cosas cambian, pero las cosas que han quedado, que son tangibles, las obras, la dignidad, el progreso en muchísimos barrios, para mi es lo que vale”, indicó a InformateSalta.

Finalmente, dejó en claro que seguirá dentro de la política salteña por su amor a la provincia. “He conocido a gente que ha gobernado solo un mandato y sigue en el corazón fuerte de los salteños. He conocido a un montón de dirigentes que estuvieron años y no pueden caminar la ciudad”, concluyó.