Amante del rugby y del skate: así era Benjamín, el cordobés que murió tras ser atacado a machetazos en México

En las últimas horas, familiares confirmaron que murió Benjamín Gamond, uno de los argentinos que fue brutalmente atacados a machetazos el viernes en la región de Costa de Oaxaca, México.

El joven de 23 años había sido tras trasladado a un hospital de la capital de ese país a bordo de un avión sanitario. Estaba en coma inducido con un cuadro neurológico muy grave.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, escribió su familia en una historia de Instagram.

La noticia fue confirmada en la cuenta de instagram de un familiar. (Foto: captura Instagram / @facugamond)

La víctima era oriunda de Córdoba y hace tiempo que estaba instalado trabajando en México. Desde ese destino, solía compartir imágenes en sus redes sociales disfrutando de las paradisíacas playas.

Además de los viajes, Benjamín tenía varías pasiones: una de ellas era el skate, otra muy presente durante su adolescencia fue el rugby. Fue jugador en el Club Tala.

El joven era jugador de rugby en el Club Tala. (Foto: Instagram/benjagamond)

Al enterarse de la triste noticia, le dedicaron un emotivo mensaje: “Con profundo dolor informamos que ha fallecido nuestro querido Benja. Abrazamos y acompañamos a toda su familia y a la comunidad blanquinegra en este momento. Te recordaremos para siempre con esa sonrisa”.

Santiago Lastra, el otro joven agredido, también es cordobés y era amigo de Gamond hace años. Ambos crecieron juntos y se entrenaron en el mismo club.

Benjamín y su amigo Santiago. (Foto: Instagram @benjagamond)

Hace algunas semanas, Santiago y Macarena González, quienes son pareja, viajaron para visitar a su amigo. En su estadía, fueron ferozmente atacados.

Cómo fue el ataque a machetazos contra los tres jóvenes argentinos en México

El brutal ataque sucedió durante la tarde de este viernes en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec.

Sin motivo alguno, un joven agredió a machetazos a los tres jóvenes oriundos de Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Gamond, Santiago Lastra y Macarena González.

Gamond, según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec, fue quien recibió las heridas más graves, en la cabeza. En tanto, los otros dos jóvenes sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas. Ambos evolucionan de las heridas.

El atacante fue detenido por policía local. Se trata de Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, oriundo de Ometepec, estado de Guerrero, sur del país. /TN