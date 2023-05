Leavy y un reclamo anacrónico contra el voto electrónico, elogiado en todo el país

Salta vivió el domingo pasado una jornada democrática espectacular, con elogios desde todos los sectores y en todo el país. No se vivieron inconvenientes más allá de algunos problemas puntuales en alguna máquina, pero todo se vivió de manera ordenada, tranquila, demostrando que el salteño adoptó como propio este sistema electoral. Lo conocemos, sabemos cómo usarlo, nos gusta, nos sentimos orgullosos y confiamos en él.

Por algo hubo veedores de CABA, ya que Horacio Rodríguez Larreta implementará indéntico sistema en las eleciones a Jefe de Gobierno porteño este año.

No hubo en ningún búnker, ni de ganadores ni de perdedores, una vez conocidos los resultados electorales, una queja o planteo custionando la legitimidad y bondades de este sistema electoral moderno, confiable y rápido.

Es más, cuando en los medios nacionales se anunciaban los resultados definitivos en Salta (en realidad un 99,82% de mesas escrutadas) siendo las 19.30 Hs aproximadamente, San Juan llevaba un 15%, La Pampa 0% y Tierra del Fuego 0%.

Por eso llama la atención que el Senador Nacional por la Provincia de Salta, presidente del Partido de la Victoria, intengrante del frente Avancemos en las pasadas elecciones, Sergio "Oso" Leavy opinó que "en cada elección, en donde los salteños y salteñas volvemos a votar con el sistema de Boleta Única Electrónica, perdemos calidad institucional."

Si, dijo que perdemos calidad institucional.

Y agregó que "los resultados con diferencias extremadamente exiguas en varios departamentos (En la provincia fueron más de 30% entre Gustavo Sáenz y su candidato Emiliano Estrada), los reclamos y denuncias del sistema planteadas ante nuestros fiscales, los estudios de especialistas electorales que indican que se trata de un sistema peligroso y la muestra clara de que en muchos países del mundo como Paraguay, Alemania y Estados Unidos están objetando e incluso abandonando la boleta electrónica, parece no ser suficiente para que como ciudadanos y ciudadanas nos opongamos a este sistema.

“No es transparente, no garantiza el secreto y es inseguro. Por eso el mundo lo ha abandonado”, dijo el mes pasado, en Buenos Aires, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio.

Por el afán de hacer las cosas rápido se pretende instalar que este es un mejor sistema. Sin embargo, hay alternativas que aceleran el proceso de recuento sin necesidad de hacer interactuar al votante con una computadora y poner en riesgo cuestiones como la confianza en el mismo. Tengo la convicción de que, mientras no implementemos la Boleta Única Papel en la provincia de Salta, la calidad democrática de nuestro sistema de representación va a seguir siendo amenazada.

Claramente un planteo fuera de lugar, de otro tiempo, de alguien que no acepta la derrota y la voluntad popular. O acaso alguien como Franco Hernández, candidato a intendente de Avancemos en Tartagal, no ganó por 144 votos. No habría el oficialismo hecho algo para que Mimessi, su candidato, hubiera resultado ganador si las máquinas lo hubiesen permitido. Lo de Leavy es el claro ejemplo del perdedor que no reconoce la realidad.

Basta mirar lo que publicó el OEEPI (Observatorio de estudios electorales y político institucionales) de la Universidad Nacional de la Plata que estuvo monitoreando las elecciones en Salta:

Comparamos el escrutinio provisiorio en Salta con BUE y en La Pampa con boleta múltiple. En Salta ya se escrutaron el 98,71% de las mesas 🗳️.