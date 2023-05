Pudo ser una tragedia: cayó parte de la mampostería de la Catedral

Minutos de angustia se vivieron ayer por la tarde en la Catedral Basílica de Salta luego que se desprendiera parte de la mampostería de la cornisa del interior del templo de la nave central y cayera pesadamente sobre las bancas que están en el ingreso de la puerta principal.

En vista de ello, y a los fines de evitar nuevos incidentes, se adoptó la decisión de clausurar la zona donde se produjo el mencionado desprendimiento.

Al respecto, el sacerdote Javier Romero, explicó que “fue importante el tamaño de los escombros que cayeron sobre las bancas” y agradeció que en ese momento no había fieles allí en ese sector. “Todos nos llevamos un susto enorme, porque fue muy fuerte el ruido, cayeron sobre las bancas, así que bueno gracias a Dios no tuvimos que lamentar nada triste”, afirmó.

En la oportunidad, explicó que ya fueron notificadas las autoridades pertinentes para tomar las medidas del caso. “Se hizo el llamado pertinente a las personas que deben verificar esta situación”, aseguró.

El sacerdote recordó que es un edificio bastante antiguo, al que deben hacérseles mantenimientos exhaustivos y permanentes. “Este edificio hace mucho tiempo que no se le hace un mantenimiento profundo, importante, no olvidemos que estamos sobre piso sísmico donde hay ciertos movimientos que a veces no los notamos, pero los edificios si sienten las vibraciones”, indicó en FM Aries.

Por último, manifestó que se trató de “una advertencia” ya que no se descartan más desprendimientos.