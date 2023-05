Incendio dejó a recicladores en la calle en Güemes, creen fue intencional

El sábado en la noche, integrantes de la cooperativa Reciclando Sueños, ubicada en el basural de General Güemes, vieron su trabajo reducido a cenizas en un voraz incendio, al que no le encuentran explicación ya que el predio no tienen ni luz eléctrica.

El foco ígneo fue detectado alrededor de las 21 por personas que transitaban por el lugar y los primeros testigos dieron aviso en forma inmediata al personal de bomberos voluntarios General Belgrano, quienes llegaron en poco tiempo al galpón de la cooperativa, que se encontraba ubicado en el interior del predio conocido como el Ex Aero Club, a pocos metros del basural departamental.

Cacho Zárate, presidente de la Cooperativa, recibió una alarma de lo que estaba sucediendo, haciéndose presente en el predio, solo para observar cómo se reducía a cenizas el esfuerzo de muchos años de trabaja

"Me retiré del lugar alrededor de las 19.30 y me disponía a descansar luego de la jornada laboral, cuando recibí la llamada en que me avisaron lo que estaba pasando", declaró Zárate.

Pensando que quizás el incendio fue intencional Zárate dijo no entender lo sucedido. "No entiendo cómo pudo haberse iniciado, no había nada que pudiera iniciar un incendio, me cuesta creer que pudo haber sido intencional. Pero es una posibilidad que también está siendo tenida en cuenta por bomberos y personal policial", dijo.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de las perdidas. "Seis familias vivíamos de este trabajo, para mí no es la primera vez que debo pensar en volver a comenzar, siempre me supe sobreponer, y esta vez no será distinto", dijo.

Por último, el encargado informó que en el interior del galpón se guardaban tres enfardadoras para plástico y cartón, además de todo el material que reciclaron durante los últimos cinco días.

Fuego y falta de agua de bomberos

Según publicó El Tribuno, el fuego se mantuvo vivo por unas 4 horas y los bomberos solo lograron evitar que se propagara a los alrededores, porque al tener solo un tanque de 1.500 litros se quedó sin agua en pocos minutos.

"Lamentablemente no tenemos la posibilidad de recargar agua, intentamos pedir la colaboración de Defensa Civil, que cuenta con un tanque de 18.000 litros, pero lamentablemente no pudimos localizarlos", expresó el comandante Leonardo Flores.

Al ver la autobomba parada y a los bomberos observando el fuego, la pregunta obligada fue la razón de tanta inacción. "Tengo un tanque de agua muy chico. Para apagar este incendio hubiera tenido que realizar unos 20 viajes y eso significa un gasto enorme de combustible", explicó Flores.