El incendio de un depósito de reciclado destruyó sus equipos de sonido valuados en 20 millones

El domingo un grave incendio se desató en la zona Sur de San José de Metán, entre las calles San Lorenzo y Arenales y más allá de las pérdidas del propio lugar, un conocido vecino dedicado al alquiler de luces y sonidos perdió todo ya que guardaba todo en un depósito vecino al lugar del incendio.

Se trata de Adrián Soria quien se mostró devastado "Es una pérdida inmensa, de 30 años, toda una vida de trabajo. Computadoras, bafles, potencias, cables y equipos de iluminación, entre otros, de lo que no quedó nada", dijo Soria. No sé qué va a pasar ni quién va a responder por todo esto, voy a tener que consultar con abogados", dijo calculando una cifra de $20 millones de pesos.

El hombre descartó que el incendio se haya generado en el local que alquilaba. "Yo solamente guardaba los equipos ahí y no había luz porque no la necesitaba".

En cuanto a su continuidad laboral dijo "Tenía un par de cosas en mi casa y nada más. Me quiero asesorar bien para no perjudicar a nadie, porque entiendo que esto fue una desgracia que le puede pasar a cualquiera. Pero tiene que haber un responsable" concluyó.

El drama del reciclador y su familia

Ariel "Keki" García quien es el vecino que reciclaba en el lugar se vio conmovido por la situación pero agradeció que no haya víctimas o lesionados "Gracias a todos los vecinos que dieron una mano tremenda, a los bomberos, a la Policía y a la gente de la Municipalidad, que hicieron todo lo que pudieron. Gracias a Dios nadie resultó herido y a la casa entraron las llamas pero no se incendió por completo",

"Habrá que seguir luchando, no es fácil. Le agradezco a toda la gente de Metán, principalmente a Dios porque no hubo ninguna víctima fatal. Estábamos trabajando y me avisaron que se estaba prendiendo fuego en la parte de atrás. Lo intentamos apagar, pero fue imposible", relató.

Relató que ese día comenzaron a sacar los bolsones con cartón hacia la calle Arenales, pero también se incendiaron debido a que había mucho viento.

"Yo soy un humilde trabajador, un laburante. Voy a seguir adelante. Cuando se producía el incendio el calor y el humo me afectaron, tuve que salir, me desmayé y me llevaron al hospital Del Carmen, donde me atendieron muy bien".

Carencias e incumplimientos de las normas de seguridad

En primer lugar vecinos aprovecharon para mostrar la peligrosidad de tener en zonas urbanas lugares de acopio de reciclado y recordaron un voraz incendio desatado tiempo atrás en la colectora oeste de la ruta nacional 9/34, donde también se quemaron elementos de reciclado.

Otro de los problemas fue que la magnitud del incendio permitió ver que tanto Bomberos de la policía como voluntarios no cuentan con elementos de seguridad, como así también la capacidad de las cisternas no son suficientes, marcando incluso que la de los voluntarios está rota y perdió bastante agua antes de llegar al foco ígneo durante el domingo.

En este marco los Bomberos Voluntarios "Posta de Yatasto" indicaron que precisan trajes y botas nuevas, entre otras cuestiones, como la rotura de una manguera, con lo cual lanzarán un bono contribución, informó El Tribuno.