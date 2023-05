Pasta base, un flagelo en Mosconi: el dramático testimonio de una mujer

En los últimos días, se llevó adelante un allanamiento en General Mosconi en un lugar donde se presumía, vendían estupefacientes. Luego de esto, una mujer vecina de la zona, dialogó con un medio local y brindó su testimonio.

En sus declaraciones, la mujer de 30 años comenta que consume desde los 13 años, y que la venta y consumo de droga es moneda corriente en la zona: “consume todo el mundo ya prácticamente”, dijo y agregó que la venta no solo se destina a adultos, sino también a niños.

Dijo también que en el barrio hay un par de bocas de expendio y que, a pesar de operativos policiales que se ejecutan en los lugares, vuelven a vender.

Es madre y aclara que sus hijas nunca la vieron consumir, que ellas están bien cuidadas pero que no tiene intención de dejar de consumir y nunca lo intentó.

"Ya me llegará, ya asentare cabeza, capaz que diga sí cuando me vean. Capaz que esté mal y sea un poquito tarde, pero ya van a crecer mis hijas. Tampoco quiero que toda la vida me vean así, aunque yo con ellas no me dejo ver", relató por Mosconi TV Color.

Aclara que su única adicción es el consumo de la pasta base, la cual comenta que se fuma con tabaco, mientras que algunos lo consumen en caña con virulana.