¡Una buena! Corazones solidarios le abrieron su casa a la abuela desalojada

En medio de tantas pálidas, hay una noticia que demuestra que todavía hay salteños con un enorme corazón: una familia abrió las puertas de su casa para albergar a Carmen Rosa, la abuela de 74 años que fue desalojada por sus propios familiares, teniendo ahora un techo donde dormir y una infusión caliente cada mañana.

Narciso es un vecino del barrio Santa Rita quien, enterado de la situación de Carmen, con su mamá la buscaron para pedirle que vaya hacia su vivienda y ahí se aloje. “Les agradezco infinitamente, siento como si él fuera mi hijo, gracias a Dios que me puso a Narciso y a su madre, ¿cómo pagarles lo que están haciendo por mí?”, manifestó Carmen en diálogo con Todo Salta.

Dicho esto, la abuela agradeció a las múltiples familias salteñas que también se ofrecieron para darle un techo y que no siga pasando las noches a la intemperie, recibiendo muchas muestras de afecto y solidaridad por su situación. “Hay mucha gente que me quiere llevar a vivir a su casa”, contó.

A esto señaló que en las últimas horas volvió al barrio Ampliación Bancario, donde vivía con su hija quien la desalojó, esperando una reunión con distintas autoridades para tratar su situación, pero finalmente nadie se acercó. “Nadie se hizo presente, los vecinos me llevaron comida, estuvieron todos presentes esperando que alguien se arrimara”, lamentó.

“Cobro $38.000, ¿qué hago con eso? No hay alquiler menor de $20.000 para una pieza”

También dijo que tuvo contacto con otro de sus hijos quien, según sus palabras, le dijo que si bien es suyo el departamento donde vivía con su hija, a ésta no la iba a sacar. “Le dije que ya no soy su madre, no los quiero ver nunca más, mi hijo es él”, en referencia a Narciso.

Por su parte este vecino dijo que estaba satisfecho de poder darle a Carmen de sus cosas. “Estamos tratando que se sienta bien, que esté cómoda, le vamos a brindar lo más que se pueda, esto lo hacemos hace 33 años, lo hicimos con muchos abuelos de la calle en la pandemia”, agregó.