Vidal en Salta: “El proyecto nacional se construye con el aporte de todos los salteños”

La ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional por dicha provincia, María Eugenia Vidal visitó Salta para participar de un Foro Federal de Legisladores Nacionales en el que disertó. En este sentido fue entrevistada por InformateSalta para Sin Vueltas, destacó la importancia de la Provincia en la construcción del modelo de país que plantea.

"Salta es parte del 75% de las reservas de Litio del mundo, toda la producción de transporte energético nuevo depende del Litio y sin duda Salta es parte del desarrollo central que no va a beneficiar solamente a Salta sino a todo el país", comenzó diciendo.

En este sentido comparó a Chile con Argentina, sostuvo que el país trasandino exporta 17% más que los argentinos aunque en el país se cuenta con los mismos o incluso más recursos y "eso es más trabajo pero no solamente para los que trabajan en minería sino para las comunidades cercanas, para los trabajadores indirectos, los transportistas, los comerciantes".

Los ejes a los que apunta el proyecto que plantea Juntos por el Cambio para Salta, en primer lugar tienen que ver con la minería y segundo es el desarrollo turístico y productivo. "Es una provincia de turismo y una provincia de agroindustria. Todo eso es desarrollo, si hay algo que pude comprobar es que hay oportunidades de crecimiento y desarrollo si el estado en lugar de gastarse el dinero en cada vez más empleados públicos, más gasto público, lo ponen al servicio de que haya más trabajo".

Al ser consultada sobre las respuestas que ofrecen a los jóvenes que cada vez se ven más desilusionados por la situación económica que atraviesan, respondió: "Tienen razón para estar desilusionados, la desocupación de los jóvenes triplica la desocupación promedio del país. Hoy un título no te garantiza tener trabajo y un trabajo no te garantiza no ser pobre. Esas herramientas que le sirvió a mi generación para progresar viniendo de una casa de clase media y laburo es quizás uno de los desafíos más importantes que tiene la política".

Es por esto que, el proyecto nacional del país "se construye con todos los salteños, con todos nuestros líderes y dirigentes. Me recibió Inés Liendo en Salta que es una dirigente joven, mujer y Sofía Sierra que organizó este evento de legisladores. Más jóvenes y mujeres en la política. Se construye en ese liderazgo que Juntos por el Cambio tiene en todo el país".

La visión de Inés Liendo de cara a las nacionales

La ex candidata a diputada nacional y referente del PRO en la Provincia, Inés Liendo dijo presente en el evento organizado en el Hotel Alejandro I y habló sobre el balance que realiza de las últimas elecciones y la construcción de una fuerza para las elecciones nacionales.

"Un desafío bastante importante con respecto a lo que es el Pro y Juntos por el Cambio. Las elecciones nos han dejado una enseñanza de que es la oposición y donde debe estar la oposición".

"La diferencia entre el gobernador y los dos frentes principales que querían llegar a las elecciones es una lectura que había que hacerse, hay que escuchar las urnas y ver donde se falló, si no se acompañó a las propuestas o los candidatos, si eran tan difíciles las propuestas que se le presentó a la sociedad".

En este sentido continuó con su análisis y llamó a una reflexión de la oposición dado que, "la sociedad decidió ir con lo malo conocido en lugar de lo bueno por conocer".

Por último fue consultada sobre los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, quien en CNNSal6ta-94.7 destacó su figura: "Lo escuché, obviamente estoy muy agradecida con sus palabras. Él pone un nombre, habló de Nicolás Arce, de “Cocó” Varela, él lo que está haciendo es describir un equipo que está trabajando. Son equipos que vienen construyendo, creciendo y la visita de María Eugenia Vidal es un espaldarazo".