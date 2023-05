100% de ocupación en el Tren a las Nubes, ¡ya no hay lugar para junio!

Quedó en el recuerdo de los salteños las horas de diversión y relax que contempló el fin de semana XL por la Revolución de Mayo, con un buen balance del mismo por parte del sector turístico. Y donde están felices es en el Tren a las Nubes, ya que tuvieron un 100% de ocupación en sus salidas.

Así lo dijo su presidente, Sebastián Vidal, en la conversación que mantuvo con InformateSalta donde dijo que la ocupación en las salidas del tren fue total, con mucha demanda de visitantes de otras provincias, como así que ya están vendidas todos los viajes del finde largo de junio.

“Fue un fin de semana muy auspicioso, tuvimos 6 salidas completas el jueves, viernes, sábado, un 100% de ocupación... ¡no cabía un alfiler!”, afirmó Vidal quien enumeró que fueron 2177 los pasajeros que eligieron maravillarse con el paisaje de la puna salteña, además de aprovechar los primeros días del PreViaje en su nueva edición.

Algo que rescató Vidal es que, tanto este programa nacional como así la promoción que hace la Provincia junto a la propia del Tren, están derivando en un incremento de actividad y demanda en mayo como junio, meses que históricamente fueron de temporada baja. “Se revirtió un poco la situación, estamos teniendo muy buenos meses”, indicó.

Asimismo adelantó que para junio ya están llenos, debiendo agregar salidas complementarias, al igual que para julio donde sumaron 7 salidas a las que tenían previstas. “Ya está todo lleno, no tenemos salidas, no tenemos lugares, el 17, 18, 19 y 20 de junio está completamente lleno con salidas dobles, ya no hay consultas porque la gente ya compró previamente”, aseveró.

Por último, dijo que este fin de semana largo el tren tuvo un 95% de ocupantes provenientes de diferentes puntos del país, como así que en el turismo internacional, el porcentaje viene creciendo con un promedio del 20% de extranjeros que vienen de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, sin dejar de lado a españoles, franceses y norteamericanos.