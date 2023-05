“No se puede pagar más, es una situación delicada”, afirmó Mangione

En las últimas horas se cerró el acuerdo paritario entre el Gobierno de la Provincia y el sector de Salud, resolviéndose un incremento del 34% que pagará en mayo (12% de aumento), junio (11%) y julio (11%), un bono de $60.000 a pagarse en dos cuotas, un aumento al valor de los códigos Incumbencia, Prescripción y Certificación Profesional, entre otros puntos.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el ministro de Salud, Federico Mangione, destacó el acuerdo catalogándolo como el mejor al que se pudo llegar, con resolución de demandas históricas, pero también con un freno al reclamo de los sectores autoconvocados diciendo que hay demandas de los mismos imposibles de pensar en su concreción.

“Terminamos en buenos términos las paritarias, definiendo punto por punto, llegamos a un buen acuerdo, creo que es uno de los mejores acuerdos, hemos blanqueado en porcentaje general casi el 50% del sueldo, esto es histórico sobre todo en salud”, consideró primeramente agregando que lo resuelto es “lo que la Provincia puede pagar, es lo que estoy concientizando y hablando con la gente”.

“No se puede pagar más, es una situación delicada, no solo en la Provincia sino en el país”

En este punto y consultado sobre las demandas que está haciendo un sector de los profesionales, el ministro reconoció que “hace un tiempo que dejamos de tener diálogo, además de ser agresivos algunos de ellos, de ser ofensivos, nunca podés llegar a un acuerdo cuando te hacen pedidos inalcanzables; se nota que no podés llegar a un buen puerto”.

Como ejemplo, tomó algunos de los pedidos referidos a los montos que consideran que se deberían de pagar, por tanto “pongansé en el lugar de la provincia, es inviable, tenemos que cerrar las puertas, no hay plata de dónde sacar, la torta es una sola y por cada punto que saco, en vez de comprar 5 ambulancias compro 3”, explicó los alcances y el impacto.

Por último, rescató el esfuerzo que se está haciendo desde la Provincia para enfrentar los embates de la crisis, como así que se informen “las cosas como son”.

No obstante dijo que si el sector quiere dialogar, las puertas del Ministerio están abiertas para conversar en el marco del respeto, anticipando que “las paritarias no se cambian, es lo que se define, es lo que se puede pagar, no se puede un centavo más”, concluyó.