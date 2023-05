Se llegó a un acuerdo con los gremios de Salud, mirá de cuánto será el aumento

Ayer por la tarde se llevó a cabo la reunión con los gremios de Salud donde arribaron al acuerdo del 34% de aumento a pagarse un 12% en mayo, 11% en junio y 11% en julio.

Además se acordó mejoras para parte del sector como también el pago de un bono de 60 mil pesos en dos partes iguales en julio y agosto.

Por otro lado, se logró para profesionales de salud entre ellos odontólogos, bioquímicos, licenciados en enfermería, licenciados en nutrición, fonoaudiólogos y psicólogos una mejora en los ítem de prescripción con el que antes no contaban.

El Ministro de Salud, Federico Mangione, al ser consultado por Somos Salta, respecto de los resultados de la negociación, se mostró muy positivo sobre el resultado. “Se hizo una muy buena paritaria con respecto a salud”.

A su vez, sobre el sector de autoconvocados comentó que hay predisposición para el dialogo. “Siempre estuve abierto para que podamos hablar pero después que terminamos de conversar no tuve más novedades porque ellos no estuvieron de acuerdo y ellos mismos no querían hablar ya conmigo así que los respeto absolutamente, de todas maneras las puertas están abiertas para cualquiera que quiera hablar conmigo”.

Cabe destacar que la próxima revisión de paritarias se realizará en la segunda quincena de agosto.