Muerte de David Alfonzo: “Los testigos reconocieron al policía que le hizo la llave en el cuello”

La justicia salteña juzga a Emmanuel Alejandro Liendro, Maximiliano Nicolás Mansilla y Ángel Alfredo Peralta, un oficial, un cabo y un agente de la Policía, por la muerte de David Alfonzo en un operativo de desalojo en Villa Floresta en 2019.

Mientras se desarrollan las audiencias, Agustina Alfonzo, hija del hombre fallecido, contó a Que Pasa Salta que su papá se acercó al lugar para ayudar a una señora, madre de 5 niños y que el dueño del terreno es un policía.

“Los policías no tienen que tomar terrenos fiscales, al ingresar mi papá, es reducido por 3 efectivos de Infantería que estaban ahí sin una orden judicial. Los llamó el dueño del terreno para interceder. Cuando lo sacan a mi papá, lo sacan a la fuerza, dos lo agarran del brazo y uno del cuchillo y le practican una llave hasta cortarle la respiración. Mi papá se desvanece y se cae, ya estaba colorado y sin signos vitales. La mayoría de los testigos declaran que ven la llave y reconocen al efectivo que le hace la llave a mi papá en el cuello, todos los vecinos lo reconocen a Ángel Alfredo Peralta”, dijo.

En este sentido, recordó que su hermana, quien por ese entonces era menor de edad, estaba acompañando a su papá, junto con los vecinos le pedían desesperadamente que lo soltaran, pero hicieron caso omiso. “Lo único que hacían ellos, era reírse y sacarse los distintivos del uniforme”, expresó.

La joven consideró que hubo exceso en el uso de la fuerza, cuando su papá nunca fue violento. “Ellos dicen que entró prepotente, él era un hombre alto, robusto, no pretendan que el va a entrar con una voz aguda, mi papá tenía la voz alta. Ellos dicen que entró prepotente al terreno, por eso lo sacaron”, manifestó.

Asimismo, aseguró que por el informe de la junta de médicos se enteraron que su papá tenía problemas cardíacos previos, cosa que ni el sabía. “Él se podría haber muerto tranquilo en su casa o trabajando, no así. Ellos al reducirlo, yo pienso que le producen el paro a mi papá, por eso se desmaya y se desvanece en el piso. Al ellos hacer abandono de persona y no practicarle RCP, lo hicieron los vecinos sin saber hasta que llegó la ambulancia y el ahí pierde la vida”, aseveró.

Agustina aprovechó la ocasión para pedir que los 3 vayan presos y paguen los años que tengan que pagar. “Yo declaré delante de ellos, los miré a la cara y no vi arrepentimiento, lo que vi es medio y culpa, porque ellos saben lo que hicieron y ahora quieren aducir que mi papá estaba enfermo. A todos nosotros nos preguntaban si el fumaba, a mis familiares, a ellos vecinos, yo creo que esa pregunta esta fuera de contexto, porque si el fumaba o tenía tapada las arterias, o ya tenía un problema cardíaco, se hubiese muerto trabajando o tranquilo en su casa, no de la manera en que murió. Hasta el momento tuvimos un juicio tranquilo, estos 4 años que pasaron fueron difíciles, pero gracias a Dios no tuvimos comunicación con ellos y el 29 fue la primera vez que estuvimos cerca de ellos y conocimos a los asesinos de mi papá”, concluyó.