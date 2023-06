La minería sufre los cortes: “Estamos teniendo muchos problemas"

Tras una nueva jornada de protestas, Carlos Ramos, presidente de la Cámara de Minería de Salta, en FM Aries, hizo hincapié en el perjuicio que generan al sector, no solo en términos económicos, sino también de logística y hasta socialmente.

En ese contexto, aseguró que “no solo observan los cortes con preocupación”, sino que además “lo están sufriendo”. “Nosotros estamos teniendo muchos problemas con que suban proveedores, alimentos, combustible, no puede ser así, esto no nos permite una convivencia razonable”, dijo.

“Tenemos muchos problemas, por lo está pasando”, expresó Ramos, quien detalló que ayer a causa de los cortes, un grupo de trabajadores que se disponía a volver con sus familias debió alojarse de emergencia en San Antonio de los Cobres ante la imposibilidad de transitar.

En la oportunidad, indicó que lo más preocupante no es lo económico, sino que “esa gente venía a estar con su familia”. “Venía a estar con sus hijos, y no lo pudieron hacer. La protesta cuando se corta toda la ruta se desnaturaliza, porque el docente o quien esté haciendo esa propuesta, no protesta contra su empleador, sino contra sus propios amigos y compañeros trabajadores”.

Ramos insistió en que el diálogo es fundamental para destrabar todo conflicto. “Yo creo que lo que hay que hacer es dialogar permanentemente, o sea, el sector docente, como cualquier sector gremial tiene el derecho a hacer huelga, esto está fuera de discusión. El tema es que más allá de eso se haga razonablemente”.

Consultado por la norma que regula las protestas, Ramos aclaró que “hay que recurrir a instrumentos legales para que realmente puedan ejercer el derecho, pero respetando el derecho del otro”.