Mirtha Legrand llamó al intendente de Villa Cañás para que arreglara su estatua: “Ni los dientes son míos”

Mirtha Legrand contó que llamó al intendente de Villa Cañás después del escándalo en torno a la estatua que pusieron en su honor. “Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldy, lamentablemente, mi hermana”, detalló la diva en diálogo con la prensa.

Según explicó, le pidió al funcionario que modificara algunas características de la escultura que no le gustaban. “Le dije: ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí’”.

Más allá de su opinión sobre la estatua, aseguró que estaba muy agradecida por el gesto: “La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”. /TN