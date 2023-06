Recuperación de clases: Saeta analiza ampliar el "Pase Libre" a feriados y sábados

Transitando la quinta semana del paro docente, la medida de fuerza continúa provocando inconvenientes no solo en el ámbito educativo sino en la sociedad en general. El ministerio de Educación determinó que se recuperen contenidos los días feriados y algunos sábados, pero nada se dijo acerca del boleto estudiantil para esos días.

El presidente de la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA), Claudio Mohr, advirtió que habrá que ver si es viable ya que aseveró que durante estas semanas no se cortó la gratuidad.

“No había información confiable que nos permitiera tomar la decisión para bajar el beneficio; deberemos analizar porque tampoco todos los alumnos tendrán que recuperar y no tenemos certezas de los días”, explicó para luego subrayar que sería importante “congeniar con autoridades de Educación”, manifestó en FM Aries.

Mohr señaló que dado que el servicio es habilitado para cada alumno, entonces informó que será necesario tener una base de datos para que se puedan habilitar para esos días.

“Tendremos que analizarlo, no hemos cortado el pase libre y lo siguieron usando, tenemos que ver cómo compensar porque esto también genera costos a la Provincia y fundamentalmente a todos los salteños”, advirtió.

Ante la consulta por un balance en números del uso del pase libre durante estas semanas de paro, Claudio Mohr dijo que la baja no ha sido sensible por lo que no se podría decir “que de golpe primarios y secundarios han desaparecido de la circulación diaria”.