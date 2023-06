Elecciones 2023: uno por uno, quiénes serían los candidatos a Diputados por Salta

Cada vez falta menos para el cierre de alianzas de cara a las elecciones nacionales. El 14 de junio es la fecha límite. Por esto es importante tener presente los principales datos de los comicios que asoman a la vuelta de la esquina.

Es que en el repaso de las principales fechas destacan tres; el 14 de junio es el último día para cerrar alianzas; el 24 cerrarán las listas y se conocerá a los candidatos de forma oficial. La primera cita con las urnas nacionales, será el 13 de agosto para las PASO, hay que tener en cuenta que el voto será con papel.

Este año Salta elegirá a 4 diputados Nacionales de los 7 que tiene. Algunos de los candidatos que se espera puedan aparecer en las boletas, son Verónica Caliva, Lucas Godoy, Miguel Nanni y Virginia Cornejo, es que los cuatro son actuales diputados pero su mandato termina y se especula con la posibilidad de la reelección.

Repasemos los posibles nombres de los frentes

En Juntos por el Cambio suenan los ex candidatos al Ejecutivo provincial, Miguel Nanni y Virginia Cornejo. También existe la posibilidad de que se sumen, Inés Liendo, con quién podrían competir en las internas, y también dirigentes del PRO línea fundadora, que integran Beto Castillo y Martín de los Ríos.

Por el Frente de Todos aparecen, Verónica Caliva y Lucas Godoy. A ellos, podrían sumarse el actual diputado provincial David Leiva y el director de ENACOM, Gonzalo Quilodrán.

En el caso de que existiese un frente provincial, el vicepresidente 1ro del Partido Justicialista, Gastón Galíndez parece número puesto. Incluso ya aparecieron pintadas en distintas zonas, anticipando una posible candidatura.

La sorpresa podría llegar a ser la candidatura de la actual intendenta de Capital, Bettina Romero, quien luego de la derrota en los comicios provinciales, es un nombre fuerte para competir en el camino al Congreso.

Por último, los liberales, de Javier Milei, a quién algunas encuestan lo ubican en la cima de la intención de voto a nivel provincial, llevarían al empresario sojero y ex diputado nacional, Alfredo Olmedo de candidato, aunque no se descarta que pueda aparecer el ex candidato a intendente por la capital Marcos Urtubey, quien en algún momento supo ser parte del equipo de asesores del economista.