Nanni después de las elecciones: “Hoy somos la primera fuerza opositora de la provincia”

Los salteños fueron a las urnas y eligieron que Gustavo Sáenz continúe siendo el gobernador por 4 años. El segundo lugar, quedó en manos de Juntos por el Cambio, con Miguel Nanni como candidato y desplazando al frente Avancemos de Emiliano Estrada al tercer lugar.

Luego de los resultados, Miguel Nanni conversó con el programa Sin Vueltas por InformateSalta y destacó la enorme elección que lograron hacer. “Hoy somos la primera fuerza opositora, somos la segunda fuerza en la provincia. Era la primera vez que Juntos por el Cambio se presentaba a una elección ejecutiva, debutamos compitiéndole al gobernador y terminamos segundos. Podría haber terminado esto en un papelón, tuvimos una carrera de adversidades terribles. Nos gratifica mucho”, dijo.

En este sentido, recordó su última elección como candidato a gobernador, hace 8 años, en la que obtuvo 10 puntos. “Hoy 8 años después, el doble de salteños confió en nosotros, con casi 20 puntos, eso nos deja en el convencimiento que somos el cambio que viene. Yo tengo esa esperanza, yo sueño con gobernar Salta y para mí ese sueño está intacto y además respaldado por un puñado de 122 mil almas que me reconfortaron mucho”, expresó.

Asimismo, se refirió a excelente elección que hicieron los candidatos de Juntos por el Cambio en otras categorías. “Fuimos la lista más votada en concejales, el radical Ángel Ortiz fue el concejal más votado y José Gauffín el diputado más votado, muy bien, ha hecho una enorme elección también, no tan solo producto de la estrategia, sino de la entrega que tuvimos todos en la campaña de encontrar, yo lo vi a una o dos semanas de la elección, habíamos entrado en sintonía con la gente”, manifestó.

Además, subrayó lo difícil que fue para él que los salteños lo conocieran, viniendo de un municipio chico. “Yo soy de Cafayate y todo me cuesta el doble, no es que yo tengo de Orán, de Tartagal y tengo una base electoral enorme, yo tengo una base electoral pequeña y hacerme conocido acá, a mí me costo mucho. Entramos en sintonía, que lástima que largamos tan tarde. Si hubiéramos tenido más tiempo, seguramente nos hubiera ido mejor. Hubo muchos problemas internos al principio. Nos faltó tiempo de laburo”, indicó.

Sobre la reelección de Sáenz, aseguró que es un justo ganador, aunque los problemas de Salta siguen estando. “Es necio no rendirse ante la evidencia de las urnas, sobre todo las elecciones, son un mensaje de humildad que todos tenemos que saber decodificar. El gobernador, nosotros ahora, nosotros fundamentalmente porque la sociedad nos acaba de dar el rol de ser los opositores. Muchos se presentaron simulando que eran oposición y eran riñones o satélites del gobernador y nos costó mucho, pero la gente finalmente separó la paja del trigo y nos dio el primer puesto, después del gobernador. Es muy honroso, pero ahora tenemos que ser fiel al mandato de la gente. Se vienen tiempos muy prósperos para Salta, si los sabemos aprovechar”, manifestó.

Finalmente, sobre las elecciones nacionales que se celebrarán en los próximos meses, adelantó que espera que Juntos por el Cambio se imponga en primer lugar. “Yo soñaba con que Juntos por el Cambio haga un buen papel ahora para aportar nuestro granito de arena para la que viene. Yo me voy a matar para que el próximo presidente sea de Juntos por el Cambio y va a ser así. Y en esa lucha, tenemos que ayudar mucho, Salta creo que puede ganar la elección de Juntos por el Cambio. Están todas las miradas puestas en Salta. Salta va a ser también una de las grandes provincias que le aporten muchos votos al cambio nacional”, concluyó.