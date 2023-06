¡Alerta! Intentan estafar a salteños con falsos mails del correo pidiendo datos personales

Esta noticia es para estar atentos de aquellos malhechores que quieren aprovecharse de la gente desprevenida, pidiéndoles datos a través de engaños y el pedido de información personal. En esta oportunidad, un salteño dio a conocer una nueva modalidad de intento de estafa que quisieron hacerle con un falso email.

¿Qué pasó? Este lector de InformateSalta se comunicó con nuestro medio para dar cuenta de esta modalidad de sustracción de datos con la que quisieron embaucarlo, donde le pedían que envíe su información ya que la misma estaba incompleta para que le llegue un paquete que estaba en camino a su domicilio desde el correo.

“Este mail me llegó hace un par de días, me llamó la atención porque parecía muy real, pero también porque sabían mi nombre completo, también algunos datos de dónde vivo”, comentó el lector sobre este mail que le llegó desde una dirección que fingía ser un empleado de Correo Argentino.

El denunciante dijo que recientemente hizo una compra por internet y está esperando que su paquete llegue durante los próximos días a su domicilio a través del Correo Argentino. Sin embargo recibió este mail, donde le decían que tenían información de su dirección incompleta, pidiendo que responda dicho mail en un plazo de 12 horas los datos faltantes o su celular.

“El mail parecía real, pero lo que me alertó que podía ser una estafa fue la dirección donde señalaban que quedaba el centro de distribución. Lo busqué en Google y me apareció otra dirección. Entonces llamé al 0800 del Correo Argentino, allí me atendió una chica, le indiqué lo que me pedían y el nombre del falso empleado. La chica me dijo que no mande nada, que estaban intentado estafarme”, relató el salteño.

Por último y tras reportar la cuenta falsa, este lector agregó que desde el Correo Argentino le indicaron que nunca piden información o datos mediante correos electrónicos. También pidió a la gente estar atenta a este tipo de modalidades para no caer en mano de los delincuentes, quienes manipulan la información personal o de envíos en camino.