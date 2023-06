Iba en su monopatín y se cayó por un bache: "No podía respirar"

Que las calles en Salta están rotas no es una noticia, pero sí lo que le pasó a Cyntia, una mujer de 35 años que circulaba en su monopatín por calle Alvarado y Buenos Aires ayer por la noche.

“Iba en el monopatín a 10 como mucho 15 kilómetros por hora. No iba rápido...era imposible que me accidente a la velocidad que iba. Me comí un pozo que está en medio de la calle y literalmente volé”, contó por InformateSalta.

Explicó que inmediatamente golpeó contra el asfalto y quedó tendida en el suelo. “Quise pararme y ya no podía, no podía respirar, me faltaba el aire. Yo tenía tanto miedo que, apenas me caí, decía no me roben por favor no me roben. Ahí vino gente que estaba cerca, llamó a la Policía y la ambulancia gracias a Dios”, siguió.

Luego de algunos minutos, fue trasladada hacia un sanatorio privado, donde le hicieron estudios para descartar fracturas o algún traumatismo grave, y así fue. Por fortuna, solamente fueron golpes y raspones, pero de los que tendrá que recuperarse y manifiesta, son bastante dolorosos.

“Tengo la boca partida, toda la cara lastimada y se me aflojaron los dientes. La doctora me dijo que la saqué barata, porque podría haber sido mucho peor”, dijo y confirmó que en las próximas horas hará la denuncia a la Municipalidad de Salta.