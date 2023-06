Jimena Salas: "Hasta el momento no nos hicieron conocer más que dichos"

Esta mañana se pudo conocer que a los hermanos Saavedra, principales sospechosos del crimen contra Jimena Salas, también estarían involucrados en diferentes robos violentos. Es que en el marco de la investigación del homicidio, se realizaron una serie de procesos que culminaron con el hallazgo de objetos que fueron denunciados como robados en la casa de los acusados.

En este sentido, InformateSalta dialogó con el abogado Marcelo Arancibia quien representa a los acusados. Arancibia fue claro y contundente: "¿Qué vinculación hipotéticamente tendría esto con el caso de Jimena Salas? Si alguien dijera que los objetos fueron sustraídos a Jimena Salas, o de la casa de Jimena Salas sería distinto".

Consultado sobre si la investigación no podría girar hacia un homicidio en ocasión de robo, respondió que en el caso de Jimena Salas "lo único sustraído fue un celular que se encontró a veras de la Ruta 9, de ahí en más no se perdió nada e incluso había desparramado un joyero, pero no faltaba nada".

"Por que me culpen de una muerte y después aparezca que me han entregado en garantía o me regalaron algo que era producto de un delito o cualquier elucubración, ¿eso se va a vincular con un homicidio?", sostuvo.

El abogado continuó explicando que, "hasta el momento no nos hicieron conocer más que dichos que no tienen nada que ver con el tiempo, lugar y fundamentalmente la vinculación porque no quiero creer que vamos a caer en la teoría para justificar un pésimo procedimiento y a la teoría del autor. Pretender fundamentar y vincular al caso de Jimena Salas una situación dada hipotéticamente en un contexto diferente".

"Si ellos mismos dicen que derivaron a otra fiscalía para que investigue la situación, quiere decir que nada tiene que ver ni siquiera hipotéticamente. Tendrían que habernos hecho comparecer y mostrarnos la relación o vinculación".

En relación a esto último, se debe recordar que en base al descubrimiento de los elementos que habrían sido robados, se recurrió a diferentes fiscalías a las que les corresponde la investigación de acuerdo a la jurisdicción.