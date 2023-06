Laura tiene cáncer y nos necesita: "Tengo muchos propósitos nuevos para mi vida"

Una vez más apelamos a los corazones solidarios salteños a encenderse y tenderle una mano a quien más lo necesita. Con un poquito de cada uno podemos cambiar la realidad de nuestro prójimo en momentos en determinantes.

Laura es una joven mujer oriunda de Tartagal y desde hace 7 meses batalla un cáncer de útero que la fue dejando cada vez más alejada de su vida cotidiana en la que trabajaba y hacía muchas cosas más, hoy ya con un tratamiento que está iniciando en Salta, espera poder realizar quimioterapias para luego operarse buscando reducir el tumor en su útero.

"Me detectaron un cáncer de útero hace 7 meses. Me fui a Salta tres veces y recientemente volví. Me hicieron una colostomía, ahora uso una bolsita para evacuar salen $2000 a $3000 y tuve que acudir a la Municipalidad" destacó que además la Municipalidad le proveyó de los pasajes.

"Me ayudaron con los pasajes y con eso me voy a Salta, también me ayudaron con mercadería, este nuevo viaje a Salta es porque la oncóloga debe informarle si será posible la intervención quirúrgica".

"La oncóloga me hizo llamar, ruego a Dios que sea para que me diga que me puedo hacer las quimios y reducir el tumor y que me pueda operar. No aguanto el dolor de la matriz, tengo catéter, me duelen muchos los ovarios. Mí vida de la noche a la mañana se complicó. El dolor del riñón no me deja dormir".

Laura contó que tuvo que dejar de trabajar y hoy depende de lo poco que le brinda su familia y la Municipalidad es así que pide ayuda a los salteños para poder solventar todo.

"No dejo de confiar a Dios. Pido fuerzas, le digo al Señor que me de un día más de vida, yo sé que el señor tiene un propósito nuevo para mí. Sé que voy a ir a Salta y la veces que vaya voy a volver con Salud. No quiero bajar los brazos, no quiero irme de esta tierra porque yo tengo muchos propósitos para esta vida. Yo la voy a pelear" dijo por Mosconi TV Color.

Para quienes quieran ayudar a Laura pueden hacerlo al:

CBU 0110514830051483916901

ALIAS: CUARTO.ANILLO.LOMO

CELULAR: 3873-212876