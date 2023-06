¡Cuidado! Advierten que un árbol provoca una perdida de gas en B° Tres Cerritos

Durante la mañana de este miércoles, el día más frío en lo que va de 2023 y próximos al invierno, donde el uso de calefacción se hace indispensable en las viviendas que cuentan con gas o electricidad, se reportó un incendió en el interior de una vivienda en B° Tres Cerritos, en pasaje Los Laureles 475, del cual afortunadamente no hubo lesionados solo daños materiales.

Atentos a este hecho, los vecinos se pusieron en alerta, en especial el señor Ceballos, quien vive frente al domicilio siniestrado, Los Laureles N° 480 y comentó "Yo estaba por salir y sentí explosiones. Ya estaba la policía. Soy paramédico y soy veterano de guerra y me quedé haciendo un sostén, pero solo se registró una descompensación de la señora".

El hombre denunció ante las cámaras de Multivisión que la cuadra y aledaños están en total peligro, pero principalmente su domicilio por una pérdida de gas en la vereda "Este árbol me esta levantando el caño de gas, hay una pérdida, la municipalidad no me permite que lo saque y pierde gas y en cualquier momento puede provocar un incendio".

Aseguró que preocupado por la situación ante esta pérdida de gas presentó notas y expuso la situación "Hice nota pero no te dan importancia. Trate de hacer entender que puedo sacar este y poner otro más chicos, pero me dijeron que no puedo y que si lo hacía sin autorización me hacían una multa y me metían preso".