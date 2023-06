Jimena Salas: “Mis hijos no son delincuentes ni asesinos”

Esta semana fue cuando desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer los que hermanos Saavedra, acusados del violento femicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en su casa en Vaqueros, estarían vinculados a otros ilícitos sumado a un desvío de fondos. Ahora su madre, Ana María, se manifestó en las puertas de Ciudad Judicial y negó toda acusación.

“Hace varios miércoles nos estamos congregando respetuosamente a diferencia de ellos que nos están faltando tanto el respeto con mentiras con acusaciones falsas. Hemos presentado pruebas, testigos, no escuchan, no ven, no dan respuestas”, dijo ante los micrófonos de Canal 11.

Recordó que desde el 20 de septiembre los tres hermanos Guillermo, Damián y Javier Saavedra están detenidos. “Están injustamente privados de su libertad, sin tener una prueba que los incrimine, solo ese ADN falso que también lo vamos a voltear”.

“Son todas fábulas y mentiras, nada es verdad y los vamos a demostrar”.

Con las novedades del caso aseguró: “Mis hijos tienen un trabajo decente, Guillermo trabaja en Aguas del Norte hace más de 15 años, mi hijo Damián, con mucho sacrificio, hace dos años me jubilé y toda la plata de mi jubilación, le puse un retobar, bohemius, trabajaba las 24 horas”.

“Mis hijos nos son ningunos delincuentes, cada uno con su trabajo, Javier, la persona más buena del mundo, a Javier le ha salido el ADN positivo, se perdía dentro de las comunidades de los pueblos, Chorotes, Wichís, Tobas, haciendo lo que no hacen los políticos detrás del escritorio, repartiendo donaciones. Hasta a Javier lo quieren ensuciar ahora, qué han sacado ahora, que se desviaban las donaciones, prueben eso, de dónde sacan tantas mentiras, hasta cuándo vamos a seguir con esto, no es ningún delincuente, ningún asesino”, remarcó.