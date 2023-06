Venció el cáncer y dejó un mensaje alentador: "No se rindan jamás, Dios tiene un propósito en tu vida"

Una de las enfermedades más temidas por todos cuando nos toca de cerca es el cáncer pero es sabido que si es tratado a tiempo hoy por hoy las probabilidades de superarlo son enormes y de esto tenemos muestras suficientes en todos estos años de los milagros y los avances desde el lado de la medicina para darle batalla a este mal.

Esta es la historia de un joven salteño que superó el cáncer y que quiso con su vivencia dejar un mensaje a todos los que hoy estén pasando por un duro momento y de como lo sorprendió la enfermedad, haciéndolo replantearse muchas cosa.

"Algo que parecía tan lejos y oscuro, que en su momento ni si quiera podía creer que me estaba pasando, algo que casi me lleva para siempre, hoy no está más.. gracias a Dios pude contarla y voy a seguir adelante como se debe. Por mi, por mi familia y por un futuro mejor... Dios es bueno y su misericordia es para siempre !

Por último pidió "Ánimo para todos esos que la luchan día a día, no se rindan JAMÁS, que todo pasa por algo o porque Dios tiene un propósito en tu vida..." posteó en su cuenta Acero Traoré en la red social Facebook.