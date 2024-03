Tragedia en Av. Paraguay: "Pedimos oraciones", dijo la familia de Ruth llegada de Formosa

Siguen las noticias en torno al tráfico acontecimiento sucedido en la madrugada de este domingo 17 de marzo, cuando un automóvil embistió a una decena de personas en la peligrosa avenida Paraguay de zona sur, caso por el que hay dos detenidos y tres víctimas fatales confirmadas.

Ahora se conoció que la familia de Ruth Tabarcache, una de las jóvenes atropelladas que permanece en estado delicado en el hospital San Bernardo, llegó desde Formosa para acompañarla, pidiendo a la ciudadanía que eleve sus oraciones para que la futura maestra pueda salir adelante y recuperarse.

“Pedimos oraciones, cadena de oración, yo ya no tengo lágrimas, en 8000 kilómetros lloré todo, me desmayé cuatro veces”, manifestó la madre desde afuera del nosocomio donde agregó: “Mi cuerpo ya no es mío, del mareo, del malestar, de la tristeza que tengo”.

A esto indicó que lo único que pretendía por estas horas era llegar desde Formosa para interiorizarse sobre el estado de salud de su hija. “Ella es fuerte, es una chica buena, va a salir de esto, Dios hizo milagros en mi familia y creemos que Dios va a obrar en ella”, se mostró confiada.

También comentó que Ruth vino desde su provincia para estudiar en la Universidad Nacional de Salta, para ser docente, esperando tener sus prácticas este año, preparando sus exámenes luego de pasar las fiestas con su familia.

Su mamá también se lamentó por lo que pasó con Sergio Veizaga, quien era pareja de Ruth y es uno de los fallecidos tras ser atropellado. “Su pareja trabajaba en las minas, llegó hace 3 o 4 días para festejar su cumple, salieron a divertirse… y fue una tragedia, no caemos que Sergio ya no está”, concluyó al medio QPS.

“El doctor nos dijo que tengamos fe, que solo Dios puede hacer un milagro”