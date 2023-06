Le quebraron la pierna en un intento de robo: "Mamá me quisieron asaltar, no puedo caminar"

La inseguridad no se detiene en Salta, una vez más son estudiantes el blanco perfecto de los malvivientes que los acechan tanto a la entrada como la salida de las instituciones educativas para robarle lo que sea.

En las últimas horas, se conoció el violento robo que sufrió un menor de 15 años que asiste a la escuela Técnica N° 3131, Juana Azurduy de General Güemes.

"Ese día mi hijo salió de taller y tenía el botín de punta de acero, pantalón grafa, se retiró e iba por calle Laprida y Jujuy. Llegó a Laprida y estaba haciendo para arriba. Siempre me llama por teléfono para que lo vaya a buscar. Ese día no me llamó, llamó a las 11.25 llorando, 'mamá me quisieron robar el celular, me pegaron, me tiraron al suelo y no puedo caminar' llegué al lugar y estaba mi hijo paradito, llorando y el pie hinchado".

Recuerda que su hijo le contó lo sucedido: "Uno vino de atrás y me pateó directamente, no me dijo nada, estaba encapuchado, me pateó y me quiso quitar el celular y yo no lo largué y me empecé a defender con mi botín punta de acero y el delincuente desistió yéndose para la plaza" dijo por Multivisión.

La mujer confirmó que a pesar de que no sufrió el robo, que fue un intento, denunció el hecho y reclamó mayor presencia policial en el colegio ante la inseguridad que hay en los alrededores de personas que consumen estupefacientes y buscan que robar para vender.

"Si no es mi hijo puede ser cualquier otro chico, pueden pasar peores cosas. Ahora lo tengo con el pie enyesado pero si lo hacía caer a esta hora estaría llorando".

En cuanto al tratamiento, confirmó que el seguro escolar está cubriendo todo.