Josefina sueña poder ver, necesita 50 mil dólares para viajar a China en noviembre

Josefina Alvarado Saravia es una nena de 4 años que vive en El Quebrachal junto a sus padres, Pamela y Arturo, y sus 4 hermanos. Ella nació con síndrome de Down y sin poder ver: padece microftalmia, por lo que no se le desarrolló el nervio óptico, que es un defecto de nacimiento en el cual uno o ambos ojos no se desarrollaron completamente, y por lo tanto son pequeños.

Siempre estuvieron averiguando sobre alguna cura para que Josefina pueda ver. El destino quiso que lo encuentren a Lucca Manrique Ortiz, de Chilecito, provincia de La Rioja con un diagnóstico similar a Josefina y los padres se comunicaron entre ellos y le dieron luz de esperanza con un tratamiento que su hijo realizó en Beijing, China.

Se trata del Wu Stem Cells Medical Center, situado en Beijing, China, que trabaja con tratamientos con células madre. El viaje costó mucho, pero la comunidad de toda esa provincia, y mucho más allá, se organizaron y juntaron el dinero para que se vayan hasta la China.

Los padres de Lucca le pasaron todo el camino que tuvieron que recorrer para lograr conseguir un turno. La Embajada de China en Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país tienen el servicio de intérprete en español que ofrece la clínica, que es de una vez por semana a la mañana, a todas las familias de habla hispana.

Con toda la información Pamela y Arturo se animaron, se comunicaron y le dieron una esperanza. Consiguieron el turno para noviembre de este año. Por supuesto que ellos tienen que conseguir el dinero para realizar viaje y tratamiento. Son 50 mil dólares.

Este camino a contra reloj por juntar el dinero ya inició hace un tiempo en el Quebrachal, donde realizaron loterías, sorteos y todo tipo de eventos para la colecta del dinero pero ahora apelan a la solidaridad de todos los salteños para llegar a juntar tan importante suma.

Muchos esfuerzos y un solo sueño, que Josefina vea la Luz de la Vida

Pamela, madre de Josefina, trabaja en casa y además realiza limpieza de otras casas, Arturo trabaja en los campos. Tienen la confianza de juntar ese dinero hasta mediados de octubre.

Según relataron Josefina es una niña que sabe cantar, contar hasta 10 y que quiere ver la luz de la vida. Lo que le tienen que realizar en una inserción de células madre y que básicamente es sustituir las células de un tejido dañado por otras nuevas.

"Nosotros tenemos una luz de esperanza para que nuestra hija pueda ver. Conseguir el turno significa que vamos a tener que estar durante dos semanas en Beijing. Sé que podemos lograr conseguir ese dinero. Nuestros vecinos de El Quebrachal no están ayudando, pero también ahora se están sumando todos los salteños y yo les agradezco muchísimo", dijo Pamela a El Tribuno.

Cualquier colaboración es bienvenida para la familia. Podes hacer una transferencia al

ALIAS: josefina.luisi.camy en Mercado Pago o al ALIAS: DESVAN.TRETA.FUERTEen Banco Nación.

O Comunicarse vía mail en [email protected] o vía WhatsApp al 3877590842.