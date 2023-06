Una mujer tiene 4 hijos y teme ser desalojada: “Voy a pelear con uñas y dientes”

Karina Veleizan vive junto a sus 4 hijos en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Joaquín V. González. Está atravesando momentos de mucha tensión e incertidumbre porque una orden de desalojo podría dejarlos a los 5 en la calle.

La mujer contó a Multivisión Federal que desde el año pasado vienen amenazando con desalojarla, y si bien ello todavía no pasó, teme que pueda suceder muy pronto.

“Hace un mes anduvo la policía haciéndome un ambiental para ver si yo estaba viviendo acá, sacaron fotos y eso fue todo. Yo siempre viví acá y hoy ya vino la policía de Caballería para que me hagan un desalojo, yo le dije que no iba a salir porque esta es mi casa, porque todo lo que está acá es logrado gracias a mí. Yo entré acá cuando no había nada, un lote vacío, sin agua, sin luz, sin nada. O sea, es todo mío”, dijo.

En este sentido, aseguró que impedirá como sea que la saquen a ella y a sus pequeños del lugar. “Tengo mis 4 hijos, y yo voy a pelear uñas y dientes por mis hijos y por mi casa, porque es mi casa, ninguno de los vecinos de acá tiene papeles, sin embargo solamente a mí me quieren desalojar porque no soy la única que está viviendo acá. Yo estoy hace un año. No me pueden sacar a la calle, menos con mis hijos, y otra porque no tengo a donde más ir”, expresó.