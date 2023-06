Muerte del operario del SAMEC: “No fue un descuido, la ambulancia no estaba en condiciones”

En el marco de un clima de profundo dolor, la familia de Franco, el operario del SAMEC que murió aplastado por una ambulancia en circunstancias que son materia de investigación, reclamaron por el mal estado de los vehículos destinados a emergencias.

Elena, mamá de Franco, negó que su hijo no haya puesto bien el freno de manos de la ambulancia, como trascendió. “Él ha sido un buen chofer, si usted le pregunta a cualquiera en el hospital del Milagro, a los compañeros, él es un buen chofer, responsable, todo, y a él ahora me lo han entregado muerto, muerto, me lo han entregado a mí”, dijo en Multivisión Federal.

“Me contó que las ambulancias están hechas bolsas, paradas y no se puede ni trabajar”

La mujer insistió en que las ambulancias no se encontraban en condiciones. “Mi hijo me conversaba que no andaban bien las ambulancias, que a veces no frenaban, que a veces tenían que hacer un código rojo e ir haciendo maravillas”.

En tanto, una tía de la víctima pidió justicia y que se aclare la situación. “Queremos que no quede como un accidente, porque mi sobrino venía diciendo, todas las ambulancias están mal, que varias veces casi tuvo accidente, nosotros queremos que esto se aclare, no nos dejen así, que ha sido un accidente nada más por un descuido de él”, concluyó.

Los hechos

Elena contó que su hijo “se bajó de la ambulancia que estaba manejando para cerrar las puertas de atrás de la ambulancia porque no se cierran bien” y fue entonces cuando el vehículo “empezó a retroceder y lo aplastó”.

En ese contexto, dijo que otra ambulancia – también en mal estado- lo trasladó hacia la clínica. “Lo han subido en otra ambulancia, que no tenía sirena, no tenía bocina”, reclamó, e insistió en la falta de inversión en salud.

La mujer contó el sufrimiento por el que atravesó su hijo. “Se quejaba, me duele, me duele mucho, me duele, dice no aguanto, me duele, se orinó del dolor, se orinó mi hijo del dolor”, contó, a la vez que relató que su partida dejó a 4 chicos menores sin padre.