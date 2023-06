Gildo Insfrán: “La Capital Federal es un feudo donde los inquilinos son los vasallos”

El gobernador de la provincia y candidato a la reelección, Gildo Insfrán, emitió su voto por las elecciones en Formosa en la Escuela de Frontera N° 6 de Laguna Blanca, su ciudad natal.

“La alternancia en Formosa la decide el pueblo”, afirmó Infrán, el gobernador de Formosa que busca su octavo mandato. “Soy un militante de una causa y me debo al pueblo”, señaló luego de votar. Al ser consultado sobre si habrá presencia de funcionarios nacionales, aseguró: “No he invitado a nadie, y no es costumbre de que vengan”.



Con relación a la definición nacional, y la designación de Sergio Massa y Agustín Rossi como la fórmula de unidad de Unión por la Patria, afirmó: “Ganadora hoy no hay ninguna fórmula, hay que trabajar”. “No se si es la mejor o la peor, el pueblo va a decidir, es la fórmula que permitió la unidad”, completó.

Sobre las críticas a su gobierno, el mandatario provincial hizo una comparación con la Ciudad de Buenos Aires, al asegurar: “La Capital Federal es un feudo donde los inquilinos son los vasallos”.