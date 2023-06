Inés Liendo: “La renovación y la alternancia me parecen fundamental”

Finalizado el plazo para la presentación de las listas, en el frente de Juntos por el Cambio se presentaron 4 alternativas, entre ellas, las encabezadas por Inés Liendo, junto a Alberto “Beto” Castillo, entre otros, quienes competirán por las 4 bancas en juego en el Congreso de la Nación.

Liendo, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la negociación fue “un poco tirante” pero aseguró que lograron conformar una lista bastante nutrida de dirigentes jóvenes y con nuevas ideas”.

Con respecto a “Beto” Castillo, actual director de REMSA; con quién mantuvo diferencias en algún momento, destacó que “él fue muy importante en lo que fue la construcción del Pro Salta en la provincia, sobre todo en la elección del 2015, para que Mauricio Macri sea Presidente".

Además, señaló que están enfocados en lo que los une para poder construir y llevar una lista con propuestas claras y diferenciadoras con respecto a los demás. “Tenemos coincidencias en cuanto al modelo de país que nosotros queremos”, expresó.

“Vamos a dar una linda campaña con propuestas claras, diferenciadoras y con gente que hoy quiere participar”

Seguidamente, dijo que el objetivo es lograr un Congreso que funcione, tome decisiones, no le tenga miedo al debate, y acompañe las medidas de cambios. “Creemos que hay muchas cuestiones a discutir. Queremos un país que tenga orden, que valore la meritocracia, el esfuerzo, la capacidad de las personas, un país moderno donde tanto los comerciantes como los emprendedores no tengan las trabas burocráticas que les presenta hoy el gobierno”, dijo.

En ese eje, dijo que hay que revisar la ley de contrato de trabajo, y la de alquileres que “todavía seguimos discutiendo” pese a que fue uno de los ejes de campaña de 2021.

Liendo insistió en que la renovación y la alternancia son fundamentales. “Todas esas transformaciones y cambios los hacés hoy con dirigentes que tienen ideas nuevas, que tienen un empuje distinto”, expresó.

“Creo que hay que darle espacio a gente nueva. Si seguimos votando lo mismo de siempre vamos a seguir teniendo los mismos problemas”

En ese marco, dijo que la lista va a ser muy acompañada por la sociedad salteña. “Yo vengo caminando la provincia de Salta desde 2021, después de la campaña no me fui a mi casa, todo lo contrario. Empecé a caminar de nuevo, a conocer más gente, a buscar más voluntades, y lo hice desde el sector privado. Yo no tengo un cargo público, no vivo del Estado, y sin embargo, quiero que Salta viva mejor”, expresó.

“Yo quiero un país mejor, y voy a trabajar en ese sentido”

En el orden nacional, mostró su apoyo a Rodríguez Larreta. “Él es nuestro candidato a Presidente, dentro de lo que es el espacio nos apoyó mucho en la discusión de la elección provincial respetando la construcción de los salteños dentro de la provincia y lo ha hecho ahora pidiendo que la lista se nutra de muchos dirigentes del interior”, concluyó.